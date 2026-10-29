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Habían salido campeones y soñaban con ser futbolistas: quiénes eran los hermanitos que aparecieron en un río

Fueron encontrados sin vida después de desaparecer. Los dos jugaban al fútbol en el club Talleres y tenían la ilusión de dar un paso más en sus carreras deportivas.

Habían salido campeones y soñaban con ser futbolistas.

Habían salido campeones y soñaban con ser futbolistas.

La historia de Leo y José Virreira estaba atravesada por una pasión compartida: el fútbol. Los hermanos, de 12 y 10 años, respectivamente, jugaban en el club Talleres de Río Gallegos, donde habían conseguido salir campeones en sus categorías. Tenían proyectos, entrenaban juntos y soñaban con la posibilidad de convertirse algún día en futbolistas profesionales.

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Ese futuro quedó trunco después de una tragedia que conmocionó a Santa Cruz. Los chicos desaparecieron el domingo, cuando jugaban en el río Gallegos, en la zona de La Toma, en Palermo Aike, y fueron arrastrados por la corriente. Tras varios días de búsqueda, sus cuerpos fueron encontrados este jueves.

El caso generó una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y compañeros de equipo, que seguían con preocupación el operativo desplegado para dar con los chicos. Mientras tanto, en el club que compartían convirtieron el recuerdo de ambos en un motivo para acompañar a la familia en medio del dolor.

Quiénes eran Leo y José Virreira, los hermanos que soñaban con ser futbolistas

Los dos chicos formaban parte de las divisiones infantiles del club Talleres de Río Gallegos. Allí pasaban buena parte de sus días y habían logrado destacarse dentro de sus categorías, con títulos que alimentaban sus expectativas de seguir creciendo en el deporte.

Su abuelo, Emilio Virreira, había contado que los hermanos tenían una oportunidad para probarse en un club de Comodoro Rivadavia. Para concretar ese viaje, la familia buscaba reunir el dinero necesario y acompañarlos en el camino hacia una posible experiencia deportiva.

“Tenían una propuesta de Comodoro para poder ir a hacer su prueba”, había explicado el hombre al referirse a la oportunidad que tenían por delante.

El fútbol ocupaba un lugar central en la vida cotidiana de los chicos. “En el club Talleres están más tiempo, es como la escuela”, había señalado su abuelo, al describir el vínculo que mantenían con la institución.

La posibilidad de dar un nuevo paso en sus carreras era una ilusión compartida por la familia, que alentaba a ambos hermanos a continuar con su formación deportiva.

La tragedia en el río Gallegos y los días de búsqueda

Leo y José desaparecieron el domingo mientras jugaban en el río Gallegos, a la altura de La Toma, en la zona de Palermo Aike. En esas circunstancias, la corriente los arrastró y se inició un operativo para intentar localizarlos.

La búsqueda involucró a distintas fuerzas y equipos especializados, entre ellos efectivos policiales, bomberos, personal de Prefectura y Gendarmería, además de buzos y equipos con drones. Las condiciones del agua, la fuerza de la corriente y las bajas temperaturas dificultaron las tareas.

El jueves, las autoridades de Santa Cruz confirmaron el hallazgo de uno de los cuerpos, que había sido divisado desde un helicóptero durante los rastrillajes aéreos. Horas después, los equipos encontraron al otro hermano cerca de un puente.

Durante la búsqueda, el abuelo de los chicos había expresado la angustia de la familia y la dificultad de atravesar una situación semejante. “No hay palabras, no hay un consuelo”, había dicho.

En pocas palabras

  • Hermanitos Virreira: Leo (12) y José (10) jugaban en el club Talleres y soñaban con ser futbolistas profesionales.
  • Tragedia en Río Gallegos: Desaparecieron el 25 de octubre mientras jugaban en el río y sus cuerpos fueron hallados días después.
  • Conmoción y apoyo: El club Talleres acompaña a la familia y organizó una colecta para ayudar en este difícil momento.
Resumen generado por Thinkindot AI
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