Marley sorprendió a Mirko con un regalo soñado por su cumpleaños y reveló el motivo: "Merecía algo especial"

Sin embargo, la sorpresa verdadera todavía estaba por llegar. Después de un breve recorrido por la casa, Alejandro Wiebe -tal su verdadero nombre- le mostró a su hijo los regalos que había preparado para él y dejó al descubierto dos simuladores de autos de carrera instalados en el living.

La reacción de Mirko fue inmediata. Entusiasmado por el increíble obsequio, se subió a uno de los simuladores y comenzó a jugar, mientras su papá registraba el momento que luego compartiría con sus seguidores.

Junto al video, Marley explicó por qué este cumpleaños merecía una celebración especial y destacó los logros de su hijo durante el año. “El regalo de este año fue realmente increíble”, escribió el conductor en la publicación de Instagram. Luego, hizo referencia al engaño inicial y comentó con humor “Su carita cuando pensó que era una goma de borrar”.

Pero también hubo lugar para una dedicatoria cargada de orgullo y emoción. “Este es un año donde además de excelentes notas logró ser escolta de la bandera por su empatía y buen compañerismo. Merecía algo especial. Feliz cumple Mirko, te amamos”, expresó Marley, quien dejó en claro que el regalo no solo fue una sorpresa por su cumpleaños, sino también una manera de reconocer el esfuerzo y las cualidades de su hijo.

Cuántos hijos tiene Marley

Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, es uno de los conductores más queridos de la televisión argentina. Pero, más allá de su carrera en Por el mundo y La Voz Argentina, su mayor orgullo es ser padre de dos hijos: Mirko, de 9 años, y Milenka, nacida a fines de 2024.

Mirko llegó al mundo el 27 de octubre de 2017 en Chicago, Estados Unidos. Fue el primer hijo del conductor de Telefe y nació mediante un proceso de gestación subrogada, con un óvulo donado por una mujer rusa y una madre gestante afroamericana. En aquel momento, el conductor explicó que eligió Estados Unidos por razones legales, ya que en Argentina no existía un marco normativo equivalente para este tipo de tratamiento.

Desde entonces, Mirko se convirtió en el compañero inseparable de su papá en sus viajes por el mundo y en uno de los niños más queridos por el público televisivo.

Casi siete años después, Wiebe volvió a ser padre. Su hija Milenka nació el 28 de diciembre de 2024 en Oklahoma, también a través de gestación subrogada, aunque en esta oportunidad con una donante de óvulos y una madre gestante distinta de la de Mirko. El nombre, de origen ruso, significa “mi pequeña”.

El nacimiento no estuvo exento de emociones fuertes: el parto fue natural, pero se extendió más de lo previsto y presentó complicaciones. Milenka nació sin llorar en un primer momento, una situación que generó angustia en Marley hasta que los médicos confirmaron que la bebé estaba bien.

Hoy, el conductor disfruta de una nueva etapa familiar junto a sus dos hijos, a quienes suele mostrar con orgullo en las redes sociales.