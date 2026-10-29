ANSES confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar en noviembre: cuánto cobran los titulares de AUH

En noviembre de 2026, los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar cobrarán los mismos importes vigentes, que alcanzan hasta $149.425 según la cantidad de hijos en el hogar. A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las jubilaciones de la ANSES -cuyos montos se actualizan todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC-, la Tarjeta Alimentar no posee un mecanismo de aumento automático por ley de movilidad, por lo que sus valores dependen de decisiones ejecutivas del Ministerio de Capital Humano.