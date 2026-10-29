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ANSES confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar en noviembre: cuánto cobran los titulares de AUH

El organismo previsional oficializó los valores vigentes del programa alimentario que se acreditarán junto a los haberes del mes. Mirá el esquema de cobro confirmado según la cantidad de hijos en el hogar.

ANSES confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar en noviembre: cuánto cobran los titulares de AUH

ANSES confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar en noviembre: cuánto cobran los titulares de AUH

En noviembre de 2026, los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar cobrarán los mismos importes vigentes, que alcanzan hasta $149.425 según la cantidad de hijos en el hogar. A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las jubilaciones de la ANSES -cuyos montos se actualizan todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC-, la Tarjeta Alimentar no posee un mecanismo de aumento automático por ley de movilidad, por lo que sus valores dependen de decisiones ejecutivas del Ministerio de Capital Humano.

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¿Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en noviembre?

El esquema de cobro de la Prestación Alimentar se mantiene estructurado según la cantidad de hijos registrados en la prestación principal:

  • Familias con 1 hijo o Asignación Universal por Embarazo (AUE): $72.250

  • Familias con 2 hijos: $113.299

  • Familias con 3 o más hijos: $149.425

¿Por qué la Tarjeta Alimentar no aumenta todos los meses como la AUH?

La Tarjeta Alimentar no tiene un ajuste mensual automático porque se rige por resoluciones ministeriales y no está atada a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Mientras que la AUH y los haberes previsionales reciben un reajuste mensual basado en la inflación del segundo mes previo (en noviembre, del 1,93% por el IPC de septiembre), la Prestación Alimentar conserva sus escalas fijas hasta que el Poder Ejecutivo disponga un nuevo incremento específico.

¿A quiénes les corresponde la Tarjeta Alimentar de ANSES?

El programa se deposita de forma directa a los siguientes grupos de titulares:

  • Madres o padres con hijos de hasta 17 años inclusive que perciben la AUH.

  • Personas que cobran la AUH por Hijo con Discapacidad (sin límite de edad).

  • Personas embarazadas a partir de los 3 meses de gestación que reciben la AUE.

  • Madres de 7 o más hijos que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).

¿Cómo y cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en noviembre?

El pago de la Tarjeta Alimentar se acredita de forma automática y unificada en la misma caja de ahorro y en la misma fecha asignada para la prestación principal de la ANSES (AUH, AUE o PNC). No se requiere ningún trámite ni intermediario, y el calendario de cobros del mes se desplegará entre el 11 y el 25 de noviembre de acuerdo con la terminación del DNI.

Calendario de cobro (Tarjeta Alimentar junto a AUH)

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 2: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 3: 16 de noviembre

  • DNI terminados en 4: 17 de noviembre

  • DNI terminados en 5: 18 de noviembre

  • DNI terminados en 6: 19 de noviembre

  • DNI terminados en 7: 20 de noviembre

  • DNI terminados en 8: 24 de noviembre

  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre

En pocas palabras

  • Tarjeta Alimentar: Los montos de noviembre de 2026 se mantienen sin cambios, alcanzando hasta $149.425.
  • Ajuste de montos: A diferencia de la AUH, la Prestación Alimentar no tiene aumento automático y depende de decisiones ministeriales.
  • Calendario de cobro: Los pagos se acreditan junto a la prestación principal de ANSES entre el 11 y el 25 de noviembre, según terminación de DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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