ANSES confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar en noviembre: cuánto cobran los titulares de AUH

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Madres o padres con hijos de hasta 17 años inclusive que perciben la AUH.
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Personas que cobran la AUH por Hijo con Discapacidad (sin límite de edad).
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Personas embarazadas a partir de los 3 meses de gestación que reciben la AUE.
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Madres de 7 o más hijos que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).
¿Cómo y cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en noviembre?
El pago de la Tarjeta Alimentar se acredita de forma automática y unificada en la misma caja de ahorro y en la misma fecha asignada para la prestación principal de la ANSES (AUH, AUE o PNC). No se requiere ningún trámite ni intermediario, y el calendario de cobros del mes se desplegará entre el 11 y el 25 de noviembre de acuerdo con la terminación del DNI.
Calendario de cobro (Tarjeta Alimentar junto a AUH)
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DNI terminados en 0: 11 de noviembre
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DNI terminados en 1: 12 de noviembre
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DNI terminados en 2: 13 de noviembre
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DNI terminados en 3: 16 de noviembre
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DNI terminados en 4: 17 de noviembre
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DNI terminados en 5: 18 de noviembre
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DNI terminados en 6: 19 de noviembre
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DNI terminados en 7: 20 de noviembre
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DNI terminados en 8: 24 de noviembre
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DNI terminados en 9: 25 de noviembre