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Sebastián Villa apuntó contra Davo Xeneize y La Cobra y lanzó una durísima frase: "Es muy..."

Sebastián Villa se cansó y apuntó contra Davo Xeneize y La Cobra: se picó en el mundo del stream de Boca. Enterate.

Sebastián Villa apuntó contra Davo Xeneize y La Cobra y lanzó una durísima frase: Es muy...

Sebastián Villa volvió a quedar en el centro de la escena del mundo Boca, pero esta vez no por lo que hizo dentro de la cancha. Después del triunfo del Xeneize ante San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026, el delantero colombiano habló en una transmisión en vivo y apuntó directamente contra dos de los streamers más identificados con el club: Davo Xeneize y La Cobra.

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El futbolista no esquivó la polémica y respondió a las críticas que recibió desde su regreso a Boca. En particular, cuestionó a quienes opinaron sobre su vuelta al club y aseguró que muchos hablan sin conocer realmente lo que implica ser futbolista.

“Yo de ellos no hablo, no le doy de comer a esa gente. No me gusta vender humo. Respeto mucho a los streamers, pero hay muchos que hablan de más”, lanzó Villa.

Pero la frase que rápidamente comenzó a circular en redes fue la que dedicó directamente a los dos creadores de contenido: “La Cobra al lado mío es muy chiquitito, Davo también es así de chiquitito”.

Villa explicó que no mantiene ningún vínculo personal con ellos y cuestionó que, por ser hinchas de Boca, se sientan habilitados para hablar sobre su vida y su carrera.

“No les he hecho nada; solo porque son simpatizantes de Boca, creen que tienen el derecho de estar difamando a la persona. La verdad es que los pibes hablan de más, eso no me gusta. No los conozco, solo los he visto por TikTok”, sostuvo el colombiano.

El delantero también hizo hincapié en la dificultad de la profesión y apuntó contra quienes, desde las redes sociales, analizan permanentemente el desempeño de los futbolistas.

“Creen que ser futbolista es fácil, pero ser futbolista es muy difícil”, expresó.

El antecedente de la discusión está relacionado con el regreso de Villa a Boca, una decisión que generó opiniones encontradas entre los hinchas. Davo Xeneize había cuestionado públicamente la incorporación del colombiano y había sido muy crítico con la decisión del club, mientras que La Cobra también había expresado reparos.

Tras las declaraciones de Villa, Davo decidió responder y bajó el tono de la disputa: “Yo lo critico, él me critica, punto final. Hay que bancársela”. Además, remarcó que el futbolista tiene derecho a contestarle y pidió que la situación no termine convirtiéndose en un conflicto que distraiga al equipo.

La Cobra, por su parte, fue todavía más contundente y respondió en redes: “Me chupa tres hue... y medio. Ojalá haga muchos goles en Boca. Nunca necesité de la polémica para estar donde estoy”.

En pocas palabras

  • Sebastián Villa apuntó contra los streamers Davo Xeneize y La Cobra.
  • El futbolista cuestionó las críticas sobre su regreso a Boca: "Hablan de más".
  • Villa defendió la dificultad de ser futbolista profesional.
Resumen generado por Thinkindot AI
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