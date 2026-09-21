La confirmación para jubilados por parte del Gobierno que les hará ahorrar hasta un 50%

Jubilados ANSES: cómo funciona el descuento del 50% en farmacias

Uno de los beneficios destacados durante septiembre está destinado a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de Banco Supervielle.

La promoción establece un 50% de descuento los días martes en farmacias adheridas. Sin embargo, el porcentaje de descuento no significa necesariamente que cualquier compra pueda obtener un reintegro ilimitado.

La promoción contempla topes de devolución, por lo que es importante conocer las condiciones antes de realizar una compra.

Cuando el pago se realiza con tarjeta de débito, el reintegro puede alcanzar hasta $6.000. A su vez, existe otro tope de hasta $6.000 cuando se utiliza QR, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

De esta manera, quienes pueden utilizar ambas modalidades tienen la posibilidad de alcanzar un ahorro de hasta $12.000.

La propuesta adquiere particular importancia para los jubilados que realizan compras frecuentes en farmacias, ya que permite reducir el desembolso en determinados productos alcanzados por la promoción.

Además, según las condiciones informadas para el beneficio, algunas compras pueden contar con la alternativa de tres cuotas sin interés mediante tarjeta de crédito.

De todos modos, antes de utilizar la promoción es recomendable revisar las condiciones correspondientes a cada operación. No todos los productos necesariamente están incluidos, y pueden existir exclusiones, límites de reintegro y requisitos vinculados con el medio de pago.

Qué deben tener en cuenta los jubilados antes de comprar

El porcentaje anunciado en una promoción no siempre representa el ahorro efectivo que tendrá cada beneficiario. En muchos casos existen topes mensuales, límites por operación o productos que quedan fuera de la promoción.

Por ese motivo, los jubilados deberían prestar atención a varios puntos antes de pasar por caja.

En primer lugar, es necesario comprobar que la farmacia esté adherida. También hay que verificar cuál es el medio de pago habilitado y si el descuento se realiza automáticamente o mediante un reintegro posterior.

Otro aspecto importante es el límite de devolución. Una promoción del 50%, por ejemplo, no significa que una compra de cualquier monto tendrá un reintegro equivalente a la mitad del total. Si existe un tope, el beneficio queda limitado por esa cifra.

Por eso, revisar las condiciones puede resultar determinante para conocer de antemano cuánto dinero se podrá ahorrar realmente.

Banco Galicia también ofrece descuentos en farmacias

Los beneficios para jubilados no se concentran únicamente en una entidad bancaria. Quienes cobran sus haberes mediante Banco Galicia también pueden acceder a una promoción específica vinculada con farmacias y ópticas.

En este caso, el descuento puede alcanzar el 25%, con un tope mensual de $12.000.

La propuesta también contempla, para determinadas operaciones y bajo las condiciones correspondientes, la posibilidad de financiar compras en tres cuotas sin interés.

Esto muestra que el ahorro disponible para cada jubilado puede variar considerablemente según el banco donde recibe sus haberes.

Por esa razón, antes de realizar una compra conviene comparar las promociones disponibles y verificar cuál corresponde a la tarjeta o cuenta utilizada habitualmente.

Los descuentos de ANSES no se limitan a las farmacias

El esquema de Beneficios ANSES incluye muchas otras categorías de comercios. La propuesta busca ofrecer descuentos en gastos habituales y alcanza establecimientos como supermercados, perfumerías y comercios vinculados con el consumo cotidiano.

En buena parte de estos casos, el mecanismo consiste en utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se deposita la jubilación o pensión.

El descuento puede aparecer directamente en el momento de realizar la operación o funcionar mediante un sistema de reintegro, según la promoción.

Durante septiembre aparecen diferentes alternativas que pueden ser utilizadas por los beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas.

Coto: 10% de descuento

Entre las promociones informadas aparece Coto, donde los beneficiarios pueden acceder a un 10% de descuento, sin tope, aunque sujeto a las exclusiones correspondientes.

El beneficio puede representar una alternativa para reducir el costo de las compras habituales de supermercado, siempre teniendo en cuenta cuáles son los productos alcanzados por la promoción.

Jumbo, Disco y Vea: descuentos en distintos productos

Otra de las opciones disponibles comprende a Jumbo, Disco y Vea.

En estos supermercados se contempla un 10% de descuento en determinados rubros, mientras que el ahorro puede subir hasta el 20% en productos vinculados con perfumería y limpieza.

En este caso también es fundamental verificar las condiciones particulares de la promoción antes de concretar la compra, ya que las categorías alcanzadas pueden tener restricciones.

Para un jubilado que realiza compras mensuales de productos de limpieza y cuidado personal, el porcentaje de descuento puede convertirse en una herramienta para reducir el gasto total.

Josimar: una alternativa con 15% de descuento

Dentro de la red de comercios también figura Josimar, donde se informa un 15% de descuento sobre los productos alcanzados.

La promoción se presenta sin tope, aunque, como ocurre con los demás beneficios, deben considerarse las condiciones y exclusiones aplicables.

La posibilidad de utilizar diferentes descuentos permite distribuir las compras de acuerdo con las promociones disponibles en cada establecimiento.

Carrefour: beneficio para mayores de 60 años

Otra de las promociones informadas corresponde a Carrefour.

En este caso, los mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES registrados en Mi Carrefour pueden acceder a un 10% de descuento.

La promoción contempla un tope de $35.000, por lo que el ahorro efectivo dependerá del valor de la compra y de las condiciones establecidas.

Para acceder, resulta necesario cumplir con los requisitos vinculados al registro en el programa correspondiente.

Día: descuento los lunes con reintegro

Los beneficiarios también pueden encontrar una alternativa en Día, donde se informa un 10% de descuento los lunes mediante reintegro.

En este caso existe un máximo de $2.000 por compra.

Por tratarse de un reintegro, es especialmente importante prestar atención a cuándo y cómo se acredita el dinero, además de comprobar que la operación haya sido realizada bajo las condiciones exigidas.

Chango Más: hasta $15.000 acumulados por mes

Otra de las opciones disponibles aparece en Chango Más, con un 10% de descuento.

La promoción contempla un límite de $1.000 por operación y un máximo acumulado de $15.000 mensuales.

Por lo tanto, quienes planifican sus compras pueden tener en cuenta el límite establecido para evitar asumir que el descuento será ilimitado.

El requisito fundamental para utilizar los Beneficios ANSES

Más allá de las diferencias entre cada promoción, existe un punto que los jubilados y pensionados deben tener especialmente presente.

Para acceder a buena parte de los Beneficios ANSES, es necesario pagar utilizando la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria donde se cobran los haberes.

Esto significa que no alcanza simplemente con ser jubilado o pensionado para obtener cualquier descuento. Cada comercio puede establecer condiciones específicas relacionadas con el medio de pago, el día de la semana, el banco, el monto de la compra o la categoría de productos.

Por eso, antes de realizar una compra importante, conviene consultar la promoción correspondiente y confirmar que la operación reúna todos los requisitos.

Cómo consultar los comercios adheridos

ANSES dispone de un buscador para consultar los establecimientos que forman parte de su red de beneficios. Allí es posible buscar comercios según diferentes criterios y verificar las promociones disponibles.

La consulta resulta especialmente útil antes de realizar una compra de medicamentos, productos de limpieza, perfumería o alimentos, ya que permite conocer qué establecimientos están adheridos y qué tipo de descuento ofrecen.

También es recomendable revisar periódicamente la información porque las promociones pueden cambiar y contar con condiciones particulares.

Un ahorro que depende del banco y del tipo de compra

Los beneficios disponibles durante septiembre muestran que no existe un único descuento para todos los jubilados. El ahorro final depende de diferentes factores.

Uno de ellos es el banco donde se cobran los haberes. Otro es el medio de pago elegido. También influyen el comercio, el día de la compra, el monto de la operación y los productos incluidos.

En el caso de las farmacias, la diferencia puede ser significativa: mientras una promoción puede llegar al 50%, otra puede ofrecer un porcentaje menor pero con un tope mensual diferente.

Por eso, la recomendación práctica para los beneficiarios es revisar cada promoción antes de utilizarla y no tomar el porcentaje anunciado como garantía de que ese mismo ahorro se aplicará sobre cualquier compra.

Qué revisar antes de aprovechar un descuento

Antes de utilizar cualquiera de los beneficios, los jubilados pueden comprobar una serie de datos básicos:

Si el comercio está adherido al programa.

Qué medio de pago exige la promoción.

Si el descuento se aplica automáticamente o funciona mediante reintegro .

Cuál es el tope por operación .

Cuál es el límite mensual .

Qué productos están excluidos .

Qué día de la semana está vigente el beneficio.

Si existe una promoción adicional vinculada con el banco donde se cobran los haberes.

Estos datos son importantes porque las condiciones pueden modificar considerablemente el ahorro final.

Los jubilados pueden combinar información de ANSES y su banco

Para aprovechar mejor las promociones, los beneficiarios pueden consultar tanto los Beneficios ANSES como las propuestas que ofrece el banco donde cobran su jubilación o pensión.

Esto resulta particularmente relevante en las compras de farmacia. Una promoción bancaria puede tener condiciones diferentes de las que ofrece la red general de comercios de ANSES.

En consecuencia, revisar ambas alternativas antes de pagar puede permitir identificar cuál es la promoción que corresponde a la compra que se quiere realizar.

Durante septiembre, los descuentos disponibles incluyen opciones en farmacias, supermercados, perfumerías y otros comercios, con porcentajes, topes y días de vigencia diferentes.

La clave está en conocer las condiciones de cada beneficio y utilizar el medio de pago requerido para que el descuento o reintegro pueda aplicarse correctamente.

En el caso de quienes cobran sus haberes mediante Banco Supervielle, la promoción de los martes en farmacias contempla un descuento de hasta 50%, con topes que pueden permitir alcanzar un ahorro de hasta $12.000 mediante las modalidades previstas.

Para quienes utilizan Banco Galicia, en tanto, existe una promoción de hasta 25% en farmacias y ópticas, con un límite mensual de $12.000.

A estas alternativas se suman los descuentos disponibles en supermercados y otros comercios adheridos. Así, los jubilados y pensionados pueden consultar las promociones vigentes y evaluar cuáles se adaptan mejor a sus gastos habituales durante septiembre.