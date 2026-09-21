Un adolescente de 14 años manejaba una camioneta y desencadenó un choque fatal

Luego del impacto, los dos vehículos se desplazaron varios metros por la zona de banquina y atropellaron a otras tres personas que se encontraban en el sector. Entre ellas había dos integrantes de Gendarmería, pertenecientes al Escuadrón 49 “San Vicente”, que se encontraban de franco de servicio.

El conductor de la camioneta que estaba detenida sobre la calle Democracia fue trasladado a terapia intensiva con un traumatismo grave de cráneo.

En tanto, el gendarme Kevin Aguirre Ferreyra, de 22 años, sufrió un traumatismo abierto de tórax y también quedó internado. Su compañero Nicolás Gutiérrez, de 23 años, fue diagnosticado con una fractura expuesta de tibia y peroné de la pierna derecha. La quinta persona herida, Nahuel Ponte, de 23 años, sufrió un traumatismo leve de cráneo.

Tras el accidente, personal de la División Criminalística de la Policía de Misiones trabajó en el lugar para reconstruir la mecánica del choque.

Los investigadores buscan establecer con precisión cómo se produjo el impacto y a qué velocidad circulaba la camioneta que conducía el adolescente. La secuencia ocurrió en uno de los cruces de la ruta nacional 14 dentro de San Vicente y terminó con ambos vehículos desplazándose hacia la zona de banquina.

Quién era el adolescente que conducía la camioneta

De acuerdo con el material difundido, Máximo Rivero era hijo de un empresario dedicado a los movimientos de suelo.

En ese contexto, también aparece un antecedente judicial relacionado con un hermano del adolescente. En agosto pasado, Ricardo Sebastián Rivero, de 32 años, había sido detenido en una investigación por el robo de un camión con acoplado tipo batea que transportaba chatarra.

El hecho había ocurrido sobre la ruta nacional 105, en el sur de Misiones. Según la denuncia, el conductor del camión fue engañado por otro vehículo que se detuvo delante suyo con las balizas encendidas. Al detenerse para asistirlo, fue abordado por tres delincuentes armados.

El sistema de GPS permitió localizar horas después el transporte en la zona de Bonpland. Allí fueron detenidos dos jóvenes domiciliados en San Vicente que se movilizaban en una camioneta perteneciente a una empresa dedicada al movimiento de suelos.

Los investigadores determinaron que para el robo se había utilizado un camión Iveco Stralis, que fue interceptado en la misma zona donde apareció el vehículo sustraído.

El conductor de ese camión era Ricardo Sebastián Rivero, quien llevaba una pistola Bersa calibre 9 milímetros, dos cargadores y 13 proyectiles.

Ese antecedente forma parte de la información sobre el entorno familiar del adolescente, pero la investigación del choque ocurrido en San Vicente deberá determinar las circunstancias específicas del accidente y la responsabilidad correspondiente.