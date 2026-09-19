Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

10 + 11 = 21

La expresión queda así: 15 × 8 + 33 + 7 - 21 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

15 × 8 = 120

La expresión queda así: 120 + 33 + 7 - 21 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

120 + 33 = 153 |

153 + 7 = 160 |

160 - 21 = 139 |

139 + 28 = (?)

Resultado final: 167

El error más común en este tipo de reto es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes el paréntesis y la multiplicación. Por eso, más que velocidad pura, este juego premia la atención al orden correcto. Practicar cuentas así ayuda a entrenar el cálculo mental, la concentración y la paciencia para revisar cada paso antes de responder.