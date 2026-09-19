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Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 8 + 33 + 7 - (10 + 11) + 28.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

10 + 11 = 21

La expresión queda así: 15 × 8 + 33 + 7 - 21 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

15 × 8 = 120

La expresión queda así: 120 + 33 + 7 - 21 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

120 + 33 = 153 |

153 + 7 = 160 |

160 - 21 = 139 |

139 + 28 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ordená los pasos de este problema como un verdadero reto

Resultado final: 167

El error más común en este tipo de reto es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes el paréntesis y la multiplicación. Por eso, más que velocidad pura, este juego premia la atención al orden correcto. Practicar cuentas así ayuda a entrenar el cálculo mental, la concentración y la paciencia para revisar cada paso antes de responder.

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