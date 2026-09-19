Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 8 + 33 + 7 - (10 + 11) + 28.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 8 + 33 + 7 - (10 + 11) + 28.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
10 + 11 = 21
La expresión queda así: 15 × 8 + 33 + 7 - 21 + 28
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
15 × 8 = 120
La expresión queda así: 120 + 33 + 7 - 21 + 28
3) Sumas y restas
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
120 + 33 = 153 |
153 + 7 = 160 |
160 - 21 = 139 |
139 + 28 = (?)
El error más común en este tipo de reto es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes el paréntesis y la multiplicación. Por eso, más que velocidad pura, este juego premia la atención al orden correcto. Practicar cuentas así ayuda a entrenar el cálculo mental, la concentración y la paciencia para revisar cada paso antes de responder.