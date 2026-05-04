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¿Sentís que nada avanza? La explicación astrológica detrás del extraño "freno" de esta semana

La energía del mes de mayo comienza a acelerarse y muchos usuarios reportan una sensación de pesadez inusual. Descubrí qué está pasando en el cielo, por qué el número 5 es la clave de tu renovación y cómo realizar una limpieza profunda para no perderte la oportunidad de manifestar tus deseos.

¿Sentís que nada avanza? La explicación astrológica detrás del extraño freno de esta semana

Seguramente lo sentiste al despertar: una resistencia extra para salir de la cama, una sensación de que los proyectos están en pausa o, peor aún, una irritabilidad latente que parece no tener una causa lógica en la agenda. No es falta de descanso ni una casualidad del calendario. Estamos atravesando la antesala de uno de los eventos energéticos más potentes del año: el portal 5/5. Esta vibración numérica, que alcanza su punto máximo mañana, comienza a irradiar su frecuencia desde ahora, generando un choque entre la estructura que traemos y la transformación que el universo nos exige.

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Este fenómeno no es solo una cuestión de fechas capicúas. En la numerología, el 5 representa el movimiento, la libertad y la ruptura de viejos paradigmas. Sin embargo, antes de que el cambio se materialice, suele aparecer una fase de "estancamiento preventivo". Es como si el universo estuviera haciendo un escaneo de tu equipaje emocional para ver qué cosas no pueden pasar a la siguiente etapa. Por eso, el bloqueo que sentís hoy es, en realidad, una señal de limpieza: lo que pesa es lo que ya no te pertenece, y esa fricción es la que genera la incomodidad actual.

La vibración del 5: El número del cambio disruptivo

El portal que se abre esta semana es particularmente especial debido a su contexto astrológico. Mientras transitamos el mes de Tauro, un signo que busca la estabilidad, la posesión y lo tangible, la irrupción del número 5 actúa como un catalizador de crisis necesarias. Tauro quiere retener, pero el portal 5/5 quiere liberar. Esta tensión es la que muchos están experimentando como una falta de claridad mental o una sensación de que, por más esfuerzo que pongan, las cosas no terminan de "enganchar". Es un momento para dejar de empujar puertas cerradas y empezar a observar por qué están cerradas en primer lugar.

La numerología disruptiva sugiere que el 5 es el punto medio del ciclo de un solo dígito (del 1 al 9), lo que lo convierte en un puente. Al estar parados hoy en la víspera de este puente, nuestra psique siente el vértigo de lo que viene. Los "bloqueos" que percibimos en el trabajo o en las relaciones personales son espejos de nuestra propia resistencia al cambio. Si intentamos forzar los resultados bajo esta energía, lo más probable es que terminemos agotados. La clave de esta semana no es hacer más, sino limpiar el espacio para que lo nuevo pueda entrar sin obstáculos.

Tarot Interactivo: ¿En qué área de tu vida se está gestando el cambio?

Para que esta lectura sea realmente útil y disruptiva, te proponemos un ejercicio de conexión directa. El Tarot no solo predice, sino que diagnostica el presente. Cerrá los ojos, respirá profundo y elegí una de estas tres energías que resuenen con tu sensación de bloqueo actual. Cada una representa una carta específica que está operando sobre el portal de mayo.

  • Energía A (La Torre): Si sentís que tu bloqueo viene por algo que se derrumbó o una estructura que ya no te sostiene, estás ante una liberación necesaria. El portal 5/5 viene a acelerar la caída de lo que ya estaba roto. No intentes reconstruir sobre ruinas; aprovechá hoy para soltar los escombros. Tu ritual debe ser de desapego total.

  • Energía B (El Colgado): Si tu sensación es de una pausa eterna, donde todo está "en el aire", tu aprendizaje es el cambio de perspectiva. El bloqueo no es falta de movimiento, es una invitación a mirar tu problema desde un ángulo invertido. El portal te pide que dejes de actuar y empieces a contemplar.

  • Energía C (La Rueda de la Fortuna): Si sentís que estás en una montaña rusa emocional, el portal 5/5 te está pidiendo que tomes el centro. Los bloqueos externos son solo ruido. Tu desafío es mantener el eje mientras todo alrededor cambia de velocidad.

El ritual de las 24 horas: Limpieza de abundancia para el 5/5

Para recibir la potencia de mañana sin interferencias, hoy es el día de la preparación. La limpieza energética no tiene por qué ser compleja, pero debe ser intencionada. Un ritual disruptivo y efectivo para este 4 de mayo consiste en la "quema de lo denso". No busques atraer todavía; hoy buscamos vaciar. El vacío es el requisito indispensable para la abundancia que promete el portal.

Comenzá por los espacios físicos que más transitás. El desorden en tu escritorio o en tu mesa de noche actúa como un "ancla" para la energía del portal. Mové cinco objetos de lugar: esta acción tan simple rompe la inercia energética de tu casa. Luego, utilizá un elemento de purificación como el humo de romero o laurel, recorriendo las esquinas de tu hogar de adentro hacia afuera. El objetivo es expulsar la pesadez que se acumuló en los últimos días y dejar el ambiente "neutro" para la frecuencia vibratoria que ingresará mañana con la fecha capicúa.

Finalmente, realizá una limpieza personal antes de dormir. Un baño con sal gruesa es el estándar, pero si querés ir un paso más allá, utilizá agua con pétalos de flores blancas o un poco de miel para suavizar tu aura. Mientras lo hacés, visualizá cómo el "bloqueo" se desprende de tu piel como si fuera una capa de polvo viejo. Al limpiar tu campo energético hoy, te aseguras de que mañana, cuando el portal 5/5 alcance su cenit, tu canal esté abierto para recibir la claridad y las oportunidades que este número sagrado trae consigo. La urgencia no es por hacer, sino por estar listos para recibir.

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