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La carta del Tarot que explica por qué ese mensaje que esperás todavía no llega y qué hacer al respecto

El estancamiento en la comunicación digital no siempre es falta de interés, a veces es una cuestión de frecuencia. Descubrí qué dice el Tarot sobre los bloqueos emocionales actuales y cómo recuperar tu poder personal mientras esperás una respuesta.

La carta del Tarot que explica por qué ese mensaje que esperás todavía no llega y qué hacer al respecto

En la era de la hiperconectividad, el silencio se ha vuelto el ruido más fuerte de todos. No hay nada que genere más ansiedad que el espacio vacío entre un "visto" y una respuesta que parece no llegar nunca. Miramos la pantalla, chequeamos la última conexión y las teorías conspirativas empiezan a florecer en nuestra mente: "¿Habré dicho algo malo?", "¿Se olvidó de mí?", "¿Hay alguien más?". Sin embargo, si nos alejamos de la paranoia emocional y observamos la energía que circula en el cielo de este mayo, entenderemos que el estancamiento tiene raíces mucho más profundas que un simple olvido o una falta de interés.

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La astrología de hoy nos sitúa en un contexto donde Mercurio y la energía de Tauro nos piden procesos más lentos, masticados y, a veces, excesivamente cautelosos. En este escenario, el Tarot aparece como una herramienta de psicología aplicada que nos permite radiografiar el "no-mensaje". No se trata de adivinar el futuro, sino de entender la arquitectura del presente. Muchas veces, ese silencio que interpretamos como un rechazo es, en realidad, un reflejo de una carta específica que está operando en la psique del otro (o en la nuestra): el Ocho de Espadas.

El Ocho de Espadas: La prisión mental del silencio

Si tuviéramos que elegir una carta que defina la parálisis de la comunicación moderna, sin duda sería esta. El Ocho de Espadas muestra a una mujer vendada, rodeada de espadas que no la tocan, pero que la mantienen prisionera. En términos de relaciones, esto significa que la persona de la que esperás el mensaje no está necesariamente "ignorándote", sino que está atrapada en su propio laberinto mental. Las espadas representan pensamientos intrusivos, miedos al compromiso o la simple incapacidad de encontrar las palabras adecuadas ante una situación que los desborda emocionalmente.

El bloqueo que sentís hoy no es un muro de concreto, es un muro de ideas. Cuando alguien se encuentra bajo esta influencia, el simple acto de responder un mensaje de WhatsApp se siente como escalar el Everest. Existe una presión interna por "decir lo correcto" que termina cancelando cualquier acción. Esta carta nos enseña que el silencio del otro muchas veces no habla de nuestra falta de valor, sino de su propia falta de libertad interna. Entender esto es disruptivo porque nos quita del lugar de víctimas y nos permite observar la situación con una compasión fría y necesaria: nadie puede darnos lo que no tiene claridad para expresar.

El espejo del Tarot: ¿Qué estás proyectando en ese vacío?

Es fundamental hacer un giro interactivo en este análisis. Si estás leyendo esto, es probable que la energía del estancamiento también te esté afectando a vos. El Tarot funciona por resonancia, y si el mensaje no llega, es momento de preguntarse: ¿qué estoy haciendo yo con este vacío? Muchas veces, la espera se convierte en una forma de autosabotaje donde ponemos nuestra vida en pausa hasta que una notificación ilumine la pantalla. Aquí es donde la psicología aplicada al Tarot nos invita a mirar otra carta complementaria: El Colgado.

El Colgado representa esa pausa voluntaria o involuntaria que nos obliga a ver el mundo al revés. Si el mensaje no llega, el universo te está forzando a que dejes de mirar la puerta y empieces a mirar la habitación en la que estás. ¿En qué áreas de tu propia vida estás dejando de "enviarte mensajes" a vos misma? El bloqueo externo es solo un síntoma de una desconexión interna. Al recuperar el foco y quitarle al otro el poder de validar tu día, la energía se mueve. Es una ley física y espiritual: cuando dejas de presionar el vacío, el vacío tiende a llenarse por sí solo.

Guía de acción interactiva: Cómo romper el bucle de la espera

Para dejar de ser prisioneros del Ocho de Espadas, necesitamos una estrategia que combine la introspección con la acción concreta. No se trata de enviar otro mensaje para "ver qué pasa", lo cual suele nacer de la desesperación y genera más resistencia en el otro. La solución interactiva que te proponemos hoy es un Ritual de Recuperación de Frecuencia. Este ejercicio no busca atraer al otro, sino restaurar tu propia soberanía emocional para que, cuando el mensaje llegue (o no), vos estés en un lugar de poder y no de carencia.

Primero, identificá la emoción que te genera el silencio. Si es miedo, escribilo en un papel y quemalo, entendiendo que ese miedo es la venda de la mujer en el Ocho de Espadas. Segundo, realizá un acto de autocuidado que no tenga nada que ver con el mundo digital: caminá, cociná algo complejo o leé un libro físico. El objetivo es sacar tu energía del plano de las "ondas" (celulares, redes) y traerla al plano de la "tierra" (Tauro). Cuando lográs enraizarte, el campo magnético de la relación cambia. Recordá: el mensaje llegará cuando el espacio que ocupa la duda sea reemplazado por la certeza de tu propio valor, independientemente de lo que diga una pantalla.

¿Qué sentís que te está enseñando este silencio hoy? ¿Es una invitación a la paciencia o un límite que necesitás marcarte a vos misma? La respuesta está en la carta que decidas jugar a partir de ahora.

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