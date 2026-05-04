El video de Pampita en Miami: noche en un VIP y baile hasta el amanecer junto a un misterioso hombre

No es la primera vez que Pampita elige las salidas nocturnas como válvula de escape ante etapas personales intensas. Tras su reciente separación de Martín Pepa, la modelo volvió a recurrir a su fórmula habitual: actividad social, buena energía y rodearse de gente de confianza.

Un patrón que ya se había visto en otras rupturas mediáticas y que refuerza su imagen de mujer resiliente que no se queda quieta.

En medio de los comentarios sobre la velada, resurgió el nombre de José María "Cochito" López, que también estaría en Miami estos días. Sin embargo, no hubo imágenes juntos ni ninguna confirmación de que se hayan cruzado.

Un detalle que no pasó desapercibido: Pampita no consume alcohol. Aun así, su vitalidad y predisposición para el baile no tienen nada que envidiarle a nadie. Fiel a su estilo, la modelo demostró una vez más que sabe cómo disfrutar la noche y generar conversación sin necesidad de ningún escándalo.

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¿Cómo quedó la relación de Pampita con Roberto García Moritán después del divorcio?

A un año y medio de la separación, el vínculo entre Carolina Ardohain y el empresario Roberto García Moritán volvió a estar en el centro de la escena tras una serie de declaraciones de Moritán en distintos medios. El empresario admitió que la ruptura le costó muy caro: "Perdí todo. Familia, laburo, credibilidad, confianza, todo perdí", dijo en una entrevista reciente. También reconoció que entre ellos quedó una conversación pendiente que nunca llegó a darse, porque "todo fue muy rápido" y "no hubo espacios, no fue una separación normal".

Pampita, en cambio, eligió no entrar en el terreno emocional. Consultada por los dichos de su ex, fue tajante: "No son temas míos, entonces trato de no meterme", y dejó en claro que el único motivo de contacto con Moritán es la crianza de su hija Ana. En esa línea, remarcó que buscan que la relación sea "amena y en paz", porque de la voluntad de ambos padres depende el bienestar de la niña. Mientras él mira con nostalgia lo que fue, ella elige mirar hacia adelante