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Misterio en Coghlan: nuevo allanamiento en la casa de Cristian Graf por el crimen de Diego Fernández Lima

La Gendarmería hizo el procedimiento con el objetivo de detectar posibles restos óseos o pruebas vinculados al caso. “No encontraron nada”, dojo la abogada del sospechoso.

Misterio en Coghlan: nuevo allanamiento en la casa de Cristian Graf por el crimen de Diego Fernández Lima

La Gendarmería Nacional realizó este lunes un nuevo allanamiento en la vivienda de Cristian Graf, ubicada en el barrio porteño de Coghlan, en el marco de la causa por el crimen de Diego Fernández Lima. El objetivo fue detectar posibles restos óseos o pruebas vinculadas al caso, pero el resultado fue negativo.

Leé también Crimen en Coghlan: el abogado de Cristian Graf aseguró que su cliente "no tenía la menor idea"
El lugar del hallazgo de los restos del cuerpo de Diego Fernández Lima

La abogada del acusado, Érica Nyczypor, señaló a la prensa que durante el procedimiento se utilizó un georadar para rastrear restos bajo tierra. “No encontraron nada”, aseguró. En la misma línea, el defensor Martín Díaz indicó que también buscaban ropa u otros elementos relevantes para la investigación, aunque sin resultados positivos.

Tras el allanamiento, la defensa cuestionó el alcance de la medida y pidió que se amplíe la búsqueda a propiedades cercanas. “Si hacen este tipo de pericia acá, deberían hacerlo también en la casa de al lado”, planteó Díaz en diálogo con A24, al tiempo que deslizó críticas sobre la forma en que se lleva adelante la investigación.

En paralelo, Graf fue sobreseído en la causa por encubrimiento, una decisión que su defensa consideró “lógica” al sostener que “no tenía razón de ser”. Sin embargo, el expediente volvió a tomar impulso tras un cambio clave en la calificación judicial.

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Personal de EAAF en la fosa.&nbsp;

Personal de EAAF en la fosa.

El caso, que permaneció sin avances durante décadas, ahora es investigado como homicidio simple. La defensa de Graf adelantó que presentará un descargo frente a esta nueva imputación y reiteró su postura: “Vamos a demostrar que no encubrió, no eliminó pruebas ni cometió ningún crimen”.

Cabe recordar que en octubre de 2025 un juez de primera instancia había dictado el sobreseimiento al considerar que el delito estaba prescripto tras más de 40 años. Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones anuló esa resolución semanas después, lo que reactivó la causa.

El hallazgo que cambió todo tras 40 años

La desaparición de Diego Fernández Lima ocurrió el 26 de julio de 1984, cuando el adolescente salió de su casa en Villa Urquiza y nunca regresó. En aquel entonces, la denuncia fue minimizada y el caso archivado como una presunta fuga de hogar.

Todo cambió el 20 de mayo de 2025, cuando obreros encontraron restos óseos en una propiedad de la avenida Congreso al 3700, lindera a la casa donde vivía Graf desde los años ‘70.

La investigación, encabezada por el fiscal López Perrando junto al Equipo Argentino de Antropología Forense, permitió analizar más de 150 fragmentos óseos y confirmar la identidad de la víctima.

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&nbsp;Nuevo allanamiento en la casa de Cristian Graf.&nbsp;&nbsp;

Nuevo allanamiento en la casa de Cristian Graf.

Cómo murió Diego Fernández Lima

Los peritajes determinaron que el adolescente fue asesinado de una puñalada en el pecho, que dejó una marca en una de sus costillas. Luego del crimen, el cuerpo fue enterrado en una fosa improvisada a unos 60 centímetros de profundidad.

A más de cuatro décadas del hecho, el caso vuelve a estar en el centro de la escena judicial. Aunque el reciente allanamiento no arrojó resultados, la investigación sigue abierta y suma nuevas incógnitas sobre uno de los crímenes más impactantes de los años ‘80 en la Ciudad de Buenos Aires.

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