Misterio en Coghlan: nuevo allanamiento en la casa de Cristian Graf por el crimen de Diego Fernández Lima

I7SYUODKDZD73CQUWUWNF5XMMY (1) Personal de EAAF en la fosa.

El caso, que permaneció sin avances durante décadas, ahora es investigado como homicidio simple. La defensa de Graf adelantó que presentará un descargo frente a esta nueva imputación y reiteró su postura: “Vamos a demostrar que no encubrió, no eliminó pruebas ni cometió ningún crimen”.

Cabe recordar que en octubre de 2025 un juez de primera instancia había dictado el sobreseimiento al considerar que el delito estaba prescripto tras más de 40 años. Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones anuló esa resolución semanas después, lo que reactivó la causa.

El hallazgo que cambió todo tras 40 años

La desaparición de Diego Fernández Lima ocurrió el 26 de julio de 1984, cuando el adolescente salió de su casa en Villa Urquiza y nunca regresó. En aquel entonces, la denuncia fue minimizada y el caso archivado como una presunta fuga de hogar.

Todo cambió el 20 de mayo de 2025, cuando obreros encontraron restos óseos en una propiedad de la avenida Congreso al 3700, lindera a la casa donde vivía Graf desde los años ‘70.

La investigación, encabezada por el fiscal López Perrando junto al Equipo Argentino de Antropología Forense, permitió analizar más de 150 fragmentos óseos y confirmar la identidad de la víctima.

graf Nuevo allanamiento en la casa de Cristian Graf.

Cómo murió Diego Fernández Lima

Los peritajes determinaron que el adolescente fue asesinado de una puñalada en el pecho, que dejó una marca en una de sus costillas. Luego del crimen, el cuerpo fue enterrado en una fosa improvisada a unos 60 centímetros de profundidad.

A más de cuatro décadas del hecho, el caso vuelve a estar en el centro de la escena judicial. Aunque el reciente allanamiento no arrojó resultados, la investigación sigue abierta y suma nuevas incógnitas sobre uno de los crímenes más impactantes de los años ‘80 en la Ciudad de Buenos Aires.