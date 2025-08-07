En vivo Radio La Red
Si te molestan estos ruidos, podrías tener misofonia

La misofonía es un trastorno neurológico que provoca reacciones intensas de irritación o ansiedad frente a sonidos cotidianos como masticar, respirar fuerte o hacer clic con una lapicera. Natalia Oreiro es una de las famosas que confirmó padecerlo. ¿Qué lo causa y cómo se puede manejar?

por Redacción A24 |
Quienes padecen misofonía suelen experimentar reacciones desproporcionadas ante ruidos comunes que el resto de las personas apenas nota.



La misofonía es un trastorno neurológico en el que ciertos sonidos cotidianos provocan una reacción emocional intensa, negativa e involuntaria. Puede tratarse de irritación, ansiedad, enojo desproporcionado, angustia o incluso ganas de huir. Pero no se trata de una exageración ni de “manías”: el origen está en el cerebro. Una de las personas famosas que padece esta afección es Natalia Oreiro.

A diferencia de otras condiciones auditivas como la hiperacusia (hipersensibilidad a todos los sonidos) o la algiacusia (cuando ciertos ruidos provocan dolor físico), la misofonía es selectiva: la reacción solo se activa ante estímulos muy específicos y, muchas veces, suaves o insignificantes para el resto de las personas.

Aunque la misofonía aún está en estudio, hay varias teorías con sustento científico. La más aceptada indica que el origen no está en los oídos, sino en el sistema nervioso central, especialmente en la forma en que ciertos estímulos son procesados por el cerebro.

Estudios con neuroimágenes revelaron una sobreactivación de la corteza insular anterior, región que vincula el sonido con las emociones. También se observó una conectividad anormal entre zonas auditivas y el sistema límbico, lo que explicaría por qué algunos ruidos generan respuestas tan intensas.

En muchos casos, los sonidos desencadenantes están relacionados con experiencias estresantes pasadas, como discusiones, incomodidades sociales o traumas, aunque no siempre.

Misofonia: ¿qué ruidos suelen dispararla?

misofonia1

Los llamados "sonidos gatillo" varían según la persona, pero los más comunes son:

  • Masticar, sorber o tragar saliva

  • Respiración fuerte, jadeos o ronquidos

  • Chasquidos de lengua

  • Tapping con los dedos o clics de lapicera

  • Ruidos de teclado o mouse

  • Bolsas, papeles o envoltorios

  • Tic-tac de relojes, goteo de canilla, zumbidos

  • Llanto de bebés, ladridos o lugares con muchas voces a la vez

En general, no se trata de sonidos fuertes, sino repetitivos, inevitables y difíciles de ignorar. Y muchas veces, el solo hecho de anticiparlos ya puede generar ansiedad o estrés.

¿Qué siente una persona con misofonía?

Las reacciones no solo son emocionales, también fisiológicas. Algunos síntomas frecuentes incluyen:

  • Tensión muscular o palpitaciones

  • Sudoración, incomodidad extrema o ganas de gritar

  • Sensación de desesperación o pánico

  • Necesidad de evitar situaciones sociales o de retirarse del lugar

Muchas personas con misofonía empiezan a evitar reuniones, comidas en grupo o espacios públicos, lo que puede afectar sus vínculos y calidad de vida.

¿Como se puede tratar la misofonia?

misofonia

La misofonía no tiene una cura definitiva, pero existen estrategias para aprender a convivir con ella y reducir el impacto en la vida cotidiana:

  • Terapia cognitivo-conductual (TCC): ayuda a modificar la respuesta emocional a los sonidos.

  • Terapia de sonido: se utilizan ruidos blancos o música para “enmascarar” los sonidos gatillo.

  • Entrenamiento en relajación y mindfulness: para reducir la ansiedad anticipatoria.

  • Exposición gradual: algunas terapias trabajan con desensibilización controlada.

  • Apoyo psicológico: muchas veces la misofonía se asocia a cuadros de ansiedad, TOC o estrés crónico.

  • Auriculares o canceladores de ruido, en situaciones puntuales, pueden ser un alivio momentáneo.

Además, hablar abiertamente del tema con familiares o personas cercanas puede ayudar a reducir malentendidos y a crear un entorno más comprensivo.



