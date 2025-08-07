Si te molestan estos ruidos, podrías tener misofonia

En muchos casos, los sonidos desencadenantes están relacionados con experiencias estresantes pasadas, como discusiones, incomodidades sociales o traumas, aunque no siempre.

Misofonia: ¿qué ruidos suelen dispararla?

Los llamados "sonidos gatillo" varían según la persona, pero los más comunes son:

Masticar, sorber o tragar saliva

Respiración fuerte, jadeos o ronquidos

Chasquidos de lengua

Tapping con los dedos o clics de lapicera

Ruidos de teclado o mouse

Bolsas, papeles o envoltorios

Tic-tac de relojes, goteo de canilla, zumbidos

Llanto de bebés, ladridos o lugares con muchas voces a la vez

En general, no se trata de sonidos fuertes, sino repetitivos, inevitables y difíciles de ignorar. Y muchas veces, el solo hecho de anticiparlos ya puede generar ansiedad o estrés.

¿Qué siente una persona con misofonía?

Las reacciones no solo son emocionales, también fisiológicas. Algunos síntomas frecuentes incluyen:

Tensión muscular o palpitaciones

Sudoración, incomodidad extrema o ganas de gritar

Sensación de desesperación o pánico

Necesidad de evitar situaciones sociales o de retirarse del lugar

Muchas personas con misofonía empiezan a evitar reuniones, comidas en grupo o espacios públicos, lo que puede afectar sus vínculos y calidad de vida.

¿Como se puede tratar la misofonia?

La misofonía no tiene una cura definitiva, pero existen estrategias para aprender a convivir con ella y reducir el impacto en la vida cotidiana:

Terapia cognitivo-conductual (TCC): ayuda a modificar la respuesta emocional a los sonidos.

Terapia de sonido: se utilizan ruidos blancos o música para “enmascarar” los sonidos gatillo.

Entrenamiento en relajación y mindfulness: para reducir la ansiedad anticipatoria.

Exposición gradual: algunas terapias trabajan con desensibilización controlada.

Apoyo psicológico: muchas veces la misofonía se asocia a cuadros de ansiedad, TOC o estrés crónico.

Auriculares o canceladores de ruido, en situaciones puntuales, pueden ser un alivio momentáneo.

Además, hablar abiertamente del tema con familiares o personas cercanas puede ayudar a reducir malentendidos y a crear un entorno más comprensivo.