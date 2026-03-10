Si tenés tapas de cerveza, tenés un tesoro: el sorprendente uso casero que todos están probando

tapitas de cerveza 2

Por qué las tapas de cerveza se están convirtiendo en un recurso de reciclaje creativo

Las chapitas cumplen varias condiciones que las hacen perfectas para esto:

Son resistentes y difíciles de romper.

y difíciles de romper. Tienen colores y diseños variados gracias a las marcas impresas.

gracias a las marcas impresas. Son livianas , lo que permite colgarlas o unirlas fácilmente.

, lo que permite colgarlas o unirlas fácilmente. Resultan fáciles de perforar con herramientas básicas.

Cómo hacer un llamador de ángeles con tapas de cerveza paso a paso

Para comenzar, se necesitan algunos elementos básicos:

Tapas de cerveza

Hilo resistente o tanza

Una tapa metálica grande, aro o percha para usar como base

Aguja gruesa o clavo

Martillo (opcional)

Tijera

Con estos pocos materiales ya es posible crear una pieza decorativa completamente funcional.

Paso 1: perforar las chapitas

El primer paso consiste en realizar un pequeño agujero en cada tapa para poder pasar el hilo. Esto puede hacerse utilizando un clavo y un martillo o una aguja gruesa.

Se recomienda colocar la chapita sobre una superficie resistente antes de perforarla para evitar dañar la mesa o el piso.

El agujero debe hacerse cerca del borde de la tapa para que luego cuelgue correctamente.

tapitas de cerveza 3

Paso 2: armar tiras con las tapas

Una vez que todas las chapitas tengan perforaciones, se comienza a enhebrarlas con el hilo o la tanza.

Lo ideal es formar tiras verticales de varias chapitas una debajo de la otra. La cantidad dependerá del largo que se desee para el llamador.

Muchas personas aprovechan este paso para combinar colores y marcas, creando patrones llamativos. Este detalle le da al objeto un estilo más creativo y personalizado.

Paso 3: personalizar el diseño

Si se busca un diseño diferente, las chapitas también pueden pintarse con esmalte o pintura acrílica.

Algunas personas eligen colores que combinen con la decoración de su casa, mientras que otras prefieren dejar visibles los logos originales de las marcas de cerveza para conservar un estilo más informal.

También es posible añadir cuentas, pequeñas piedras o piezas de madera entre las chapitas para enriquecer el diseño.

Paso 4: preparar la base del llamador

Para sostener todas las tiras se necesita una base. Puede utilizarse un aro metálico, una tapa grande de frasco, una percha o incluso una lata reciclada.

El objetivo es tener un soporte circular o horizontal donde se atarán los hilos con las chapitas. Cuantas más tiras se coloquen, más completo será el efecto visual del llamador.

tapitas de cerveza 4

Paso 5: colgar las tiras

Una vez preparadas las tiras, se deben atar a la base dejando diferentes longitudes. Esto permite que las chapitas se muevan libremente cuando haya viento.

El movimiento irregular ayuda a que las piezas choquen entre sí y produzcan el sonido característico.

Paso 6: elegir dónde colocarlo

Los sitios más recomendados suelen ser:

Balcones

Galerías

Árboles del jardín

Ventanas exteriores

Patios

Allí el viento podrá mover las chapitas y generar el suave tintineo metálico que caracteriza a este tipo de decoración.