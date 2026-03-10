Si tenés tapas de cerveza, tenés un tesoro: el sorprendente uso casero que todos están probando
Las tapas de cerveza que muchos tiran a la basura pueden convertirse en una decoración original para el hogar. Por qué cada vez más personas las reutilizan.
Si tenés tapas de cerveza, tenés un tesoro: el sorprendente uso casero que todos están probando. (Foto: Archivo)
Las tapas de cerveza suelen terminar en la basura sin pensarlo demasiado. Sin embargo, cada vez más personas descubrieron que estas chapitas pueden transformarse en piezas decorativas originales para el hogar o el jardín. Con un poco de creatividad, lo que parecía un simple residuo puede convertirse en un objeto artesanal llamativo, económico y sostenible.
En muchas casas argentinas ocurre algo curioso: después de reuniones, asados o encuentros con amigos, quedan varias chapitas metálicas sobre la mesa. Algunas terminan en un frasco o en un cajón, mientras otras se descartan inmediatamente. Lo que pocos saben es que estas pequeñas piezas de metal poseen características ideales para proyectos de reciclaje creativo.
Su tamaño compacto, su resistencia y la variedad de colores y marcas que presentan las convierten en un material perfecto para manualidades. De hecho, en los últimos años surgió una tendencia creciente que promueve reutilizar objetos cotidianos para crear decoración artesanal, reduciendo al mismo tiempo los residuos domésticos.
Entre las ideas más llamativas aparece una que combina estética y sonido: la creación de un llamador de ángeleshecho con chapitas de cerveza. Este objeto colgante no solo decora balcones, galerías o jardines, sino que también produce un suave sonido cuando el viento mueve las piezas metálicas.
Por qué las tapas de cerveza se están convirtiendo en un recurso de reciclaje creativo
Las chapitas cumplen varias condiciones que las hacen perfectas para esto:
Son resistentes y difíciles de romper.
Tienen colores y diseños variados gracias a las marcas impresas.
Son livianas, lo que permite colgarlas o unirlas fácilmente.
Resultan fáciles de perforar con herramientas básicas.
Cómo hacer un llamador de ángeles con tapas de cerveza paso a paso
Para comenzar, se necesitan algunos elementos básicos:
Tapas de cerveza
Hilo resistente o tanza
Una tapa metálica grande, aro o percha para usar como base
Aguja gruesa o clavo
Martillo (opcional)
Tijera
Con estos pocos materiales ya es posible crear una pieza decorativa completamente funcional.
Paso 1: perforar las chapitas
El primer paso consiste en realizar un pequeño agujero en cada tapa para poder pasar el hilo. Esto puede hacerse utilizando un clavo y un martillo o una aguja gruesa.
Se recomienda colocar la chapita sobre una superficie resistente antes de perforarla para evitar dañar la mesa o el piso.
El agujero debe hacerse cerca del borde de la tapa para que luego cuelgue correctamente.
Paso 2: armar tiras con las tapas
Una vez que todas las chapitas tengan perforaciones, se comienza a enhebrarlas con el hilo o la tanza.
Lo ideal es formar tiras verticales de varias chapitas una debajo de la otra. La cantidad dependerá del largo que se desee para el llamador.
Muchas personas aprovechan este paso para combinar colores y marcas, creando patrones llamativos. Este detalle le da al objeto un estilo más creativo y personalizado.
Paso 3: personalizar el diseño
Si se busca un diseño diferente, las chapitas también pueden pintarse con esmalte o pintura acrílica.
Algunas personas eligen colores que combinen con la decoración de su casa, mientras que otras prefieren dejar visibles los logos originales de las marcas de cerveza para conservar un estilo más informal.
También es posible añadir cuentas, pequeñas piedras o piezas de madera entre las chapitas para enriquecer el diseño.
Paso 4: preparar la base del llamador
Para sostener todas las tiras se necesita una base. Puede utilizarse un aro metálico, una tapa grande de frasco, una percha o incluso una lata reciclada.
El objetivo es tener un soporte circular o horizontal donde se atarán los hilos con las chapitas. Cuantas más tiras se coloquen, más completo será el efecto visual del llamador.
Paso 5: colgar las tiras
Una vez preparadas las tiras, se deben atar a la base dejando diferentes longitudes. Esto permite que las chapitas se muevan libremente cuando haya viento.
El movimiento irregular ayuda a que las piezas choquen entre sí y produzcan el sonido característico.
Paso 6: elegir dónde colocarlo
Los sitios más recomendados suelen ser:
Balcones
Galerías
Árboles del jardín
Ventanas exteriores
Patios
Allí el viento podrá mover las chapitas y generar el suave tintineo metálico que caracteriza a este tipo de decoración.