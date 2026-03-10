En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Cerveza
Decoración
RECICLAJE

Si tenés tapas de cerveza, tenés un tesoro: el sorprendente uso casero que todos están probando

Las tapas de cerveza que muchos tiran a la basura pueden convertirse en una decoración original para el hogar. Por qué cada vez más personas las reutilizan.

Si tenés tapas de cerveza

Si tenés tapas de cerveza, tenés un tesoro: el sorprendente uso casero que todos están probando. (Foto: Archivo)

Las tapas de cerveza suelen terminar en la basura sin pensarlo demasiado. Sin embargo, cada vez más personas descubrieron que estas chapitas pueden transformarse en piezas decorativas originales para el hogar o el jardín. Con un poco de creatividad, lo que parecía un simple residuo puede convertirse en un objeto artesanal llamativo, económico y sostenible.

Leé también Buscá este billete en tu casa porque tenés un tesoro escondido que puede valer hasta 25 mil dólares
Buscá este billete en tu casa porque tenés un tesoro escondido que puede valer hasta 25 mil dólares. (Foto: Archivo)

En muchas casas argentinas ocurre algo curioso: después de reuniones, asados o encuentros con amigos, quedan varias chapitas metálicas sobre la mesa. Algunas terminan en un frasco o en un cajón, mientras otras se descartan inmediatamente. Lo que pocos saben es que estas pequeñas piezas de metal poseen características ideales para proyectos de reciclaje creativo.

Su tamaño compacto, su resistencia y la variedad de colores y marcas que presentan las convierten en un material perfecto para manualidades. De hecho, en los últimos años surgió una tendencia creciente que promueve reutilizar objetos cotidianos para crear decoración artesanal, reduciendo al mismo tiempo los residuos domésticos.

Entre las ideas más llamativas aparece una que combina estética y sonido: la creación de un llamador de ángeles hecho con chapitas de cerveza. Este objeto colgante no solo decora balcones, galerías o jardines, sino que también produce un suave sonido cuando el viento mueve las piezas metálicas.

tapitas de cerveza 2

Por qué las tapas de cerveza se están convirtiendo en un recurso de reciclaje creativo

Las chapitas cumplen varias condiciones que las hacen perfectas para esto:

  • Son resistentes y difíciles de romper.
  • Tienen colores y diseños variados gracias a las marcas impresas.
  • Son livianas, lo que permite colgarlas o unirlas fácilmente.
  • Resultan fáciles de perforar con herramientas básicas.

Cómo hacer un llamador de ángeles con tapas de cerveza paso a paso

Para comenzar, se necesitan algunos elementos básicos:

  • Tapas de cerveza
  • Hilo resistente o tanza
  • Una tapa metálica grande, aro o percha para usar como base
  • Aguja gruesa o clavo
  • Martillo (opcional)
  • Tijera

Con estos pocos materiales ya es posible crear una pieza decorativa completamente funcional.

Paso 1: perforar las chapitas

El primer paso consiste en realizar un pequeño agujero en cada tapa para poder pasar el hilo. Esto puede hacerse utilizando un clavo y un martillo o una aguja gruesa.

Se recomienda colocar la chapita sobre una superficie resistente antes de perforarla para evitar dañar la mesa o el piso.

El agujero debe hacerse cerca del borde de la tapa para que luego cuelgue correctamente.

tapitas de cerveza 3

Paso 2: armar tiras con las tapas

Una vez que todas las chapitas tengan perforaciones, se comienza a enhebrarlas con el hilo o la tanza.

Lo ideal es formar tiras verticales de varias chapitas una debajo de la otra. La cantidad dependerá del largo que se desee para el llamador.

Muchas personas aprovechan este paso para combinar colores y marcas, creando patrones llamativos. Este detalle le da al objeto un estilo más creativo y personalizado.

Paso 3: personalizar el diseño

Si se busca un diseño diferente, las chapitas también pueden pintarse con esmalte o pintura acrílica.

Algunas personas eligen colores que combinen con la decoración de su casa, mientras que otras prefieren dejar visibles los logos originales de las marcas de cerveza para conservar un estilo más informal.

También es posible añadir cuentas, pequeñas piedras o piezas de madera entre las chapitas para enriquecer el diseño.

Paso 4: preparar la base del llamador

Para sostener todas las tiras se necesita una base. Puede utilizarse un aro metálico, una tapa grande de frasco, una percha o incluso una lata reciclada.

El objetivo es tener un soporte circular o horizontal donde se atarán los hilos con las chapitas. Cuantas más tiras se coloquen, más completo será el efecto visual del llamador.

tapitas de cerveza 4

Paso 5: colgar las tiras

Una vez preparadas las tiras, se deben atar a la base dejando diferentes longitudes. Esto permite que las chapitas se muevan libremente cuando haya viento.

El movimiento irregular ayuda a que las piezas choquen entre sí y produzcan el sonido característico.

Paso 6: elegir dónde colocarlo

Los sitios más recomendados suelen ser:

  • Balcones
  • Galerías
  • Árboles del jardín
  • Ventanas exteriores
  • Patios

Allí el viento podrá mover las chapitas y generar el suave tintineo metálico que caracteriza a este tipo de decoración.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Cerveza Decoración
Notas relacionadas
No tires en casa las sombrillas rotas, tenés un tesoro para reutilizar de forma práctica y económica
Si tenés cáscaras de zapallo o calabaza tenés un tesoro en tus manos: por qué
Microbiota intestinal: qué es y cómo cuidarla para fortalecer la salud

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar