Salieron a la luz polémicos chats y audios que comprometen a Andrea del Boca por una deuda con pintores

En ese contexto, Néstor también describió algunos detalles del trabajo que, según su versión, quedaron inconclusos por la falta de materiales. “Tres semanas antes del cumpleaños se terminó, faltó un lateral de la pared porque no compró más pintura. Le pedimos un tacho de 20 litros que nunca apareció, sino que trajo dos tachos de 4 litros”, aseguró al detallar lo que consideró parte de una estrategia para reducir gastos y estirar los tiempos de la obra.

Asimismo, el contratista agregó además otros arreglos que debieron realizar en la propiedad. “Los picos de las mangueras estaban gastados porque ya estaban las mangueras repodridas, y le pusimos canillas de bronce porque estaban rotas”, señaló.

Chat Andrea del Boca con pintores

Cuáles habrían sido las excusas de Andrea del Boca para no pagar el trabajo según los pintores

En tanto, la tensión terminó escalando con un audio que Néstor le envió al programa que conducen Pampito y Matías Vázquez, donde manifestó su enojo por la demora en cobrar. “Ponía excusa de todas formas para poder terminar y pagar... Si vos pagás en cinco meses ya no va a servir, porque las cosas suben todos los días y nosotros vivimos el día a día”, deslizó con evidente malestar.

Según relató el trabajador, la situación llegó a un punto muerto: Andrea del Boca no habría terminado de pagar por las tareas realizadas y, al mismo tiempo, tampoco permitiría que el equipo regresara a su casa para finalizar el trabajo pendiente. En medio del conflicto, Néstor aseguró que incluso quedó dentro de la propiedad una escalera que utiliza para trabajar y que hasta el momento no logró recuperar.

Así las cosas, mientras este trabajador de la construcción expuso públicamente a Andrea del Boca, y su supuesta deuda, la realidad es que hasta que la actriz no salga de la casa de Gran Hermano Generación Dorada no tendrá posibilidad de defenderse explicando tal situación y argumentando -de ser cierto que no terminó de abonar el trabajo- sus motivos para no cumplir con lo pactado.

Por el momento, la icónica protagonista de exitosas telenovelas como Celeste, Zíngara o Antonella, entre muchas otras, está abocada a lograr ser la nueva heroína de la edición actual del reality de Telefe.