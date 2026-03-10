Salieron a la luz polémicos chats y audios que comprometen a Andrea del Boca por una deuda con pintores
Tras conocerse la denuncia de un grupo de pintores contra Andrea del Boca por falta de pago de un trabajo en su casa, ahora se conocieron las pruebas de incumplimiento de la actriz a pesar de la desmentida de su entorno. Mirá.
10 mar 2026, 14:32
Lo que comenzó como un arreglo doméstico en la propiedad de Andrea del Boca dentro de un exclusivo country terminó transformándose en un fuerte conflicto. Todo salió a la luz cuando los pintores que trabajaron en la vivienda aseguraron públicamente que la actriz no abonó el trabajo en tiempo y forma.
Así, después de que desde el entorno de la familia de la participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) salieran a desmentir la acusación, ahora aparecieron chats y audios que, según los trabajadores, evidenciarían una estrategia para demorar el pago de 1.600.000 pesos correspondientes a la mano de obra.
Quien dio su versión fue Néstor, el contratista que estuvo a cargo de las tareas, y relató cómo comenzó la relación laboral con la artista. “Hace dos años le hicimos un trabajo, le pusimos un producto en el piso del costado de la pileta. Ella nos volvió a contratar porque tenía una rajadura, le pasamos un presupuesto para picar las paredes, hacerle una llave, ponerle revestimiento para que quede la casa nueva. Pero ella solo quería pintar, y era obvio que después se iba a notar”, explicó en el audio que compartieron este martes en Puro Show (El Trece).
Pero no fue todo, porque el testimonio estuvo acompañado por capturas de pantalla de conversaciones que mostrarían que Andrea del Boca no respondía mensajes ni llamadas durante largos períodos. Además, según relató el contratista, los pagos se habrían realizado de manera fragmentada: depósitos de 500.000 pesos que, aseguró, debían contar previamente con la autorización de los hermanos de la actriz, quienes administraban el dinero que recibía desde el exterior.
En ese contexto, Néstor también describió algunos detalles del trabajo que, según su versión, quedaron inconclusos por la falta de materiales. “Tres semanas antes del cumpleaños se terminó, faltó un lateral de la pared porque no compró más pintura. Le pedimos un tacho de 20 litros que nunca apareció, sino que trajo dos tachos de 4 litros”, aseguró al detallar lo que consideró parte de una estrategia para reducir gastos y estirar los tiempos de la obra.
Asimismo, el contratista agregó además otros arreglos que debieron realizar en la propiedad. “Los picos de las mangueras estaban gastados porque ya estaban las mangueras repodridas, y le pusimos canillas de bronce porque estaban rotas”, señaló.
Cuáles habrían sido las excusas de Andrea del Boca para no pagar el trabajo según los pintores
En tanto, la tensión terminó escalando con un audio que Néstor le envió al programa que conducen Pampito y Matías Vázquez, donde manifestó su enojo por la demora en cobrar. “Ponía excusa de todas formas para poder terminar y pagar... Si vos pagás en cinco meses ya no va a servir, porque las cosas suben todos los días y nosotros vivimos el día a día”, deslizó con evidente malestar.
Según relató el trabajador, la situación llegó a un punto muerto: Andrea del Boca no habría terminado de pagar por las tareas realizadas y, al mismo tiempo, tampoco permitiría que el equipo regresara a su casa para finalizar el trabajo pendiente. En medio del conflicto, Néstor aseguró que incluso quedó dentro de la propiedad una escalera que utiliza para trabajar y que hasta el momento no logró recuperar.
Así las cosas, mientras este trabajador de la construcción expuso públicamente a Andrea del Boca, y su supuesta deuda, la realidad es que hasta que la actriz no salga de la casa de Gran Hermano Generación Dorada no tendrá posibilidad de defenderse explicando tal situación y argumentando -de ser cierto que no terminó de abonar el trabajo- sus motivos para no cumplir con lo pactado.
Por el momento, la icónica protagonista de exitosas telenovelas como Celeste, Zíngara o Antonella, entre muchas otras, está abocada a lograr ser la nueva heroína de la edición actual del reality de Telefe.