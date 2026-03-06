Si tenés cáscaras de zapallo o calabaza tenés un tesoro en tus manos: por qué

Un cambio de mirada sobre los restos de alimentos

Durante mucho tiempo, la cocina doméstica se enfocó en utilizar únicamente las partes “más nobles” de los alimentos. Cáscaras, tallos y hojas quedaban fuera de las recetas tradicionales.

Pero en los últimos años comenzó a instalarse con fuerza un nuevo enfoque: la llamada cocina de aprovechamiento o cocina sin desperdicio. Este movimiento propone utilizar al máximo cada ingrediente para reducir residuos y aprovechar mejor los nutrientes.

En este contexto, las cáscaras de zapallo empezaron a ganar protagonismo. Aunque su textura es más firme que la pulpa, cuando se cocinan correctamente pueden transformarse en un complemento ideal para distintas comidas.

Además, reutilizarlas no solo permite sumar nutrientes a la dieta, sino que también contribuye a disminuir la cantidad de residuos orgánicos que se generan en los hogares.

Propiedades nutricionales que muchos desconocen

La piel del zapallo contiene una combinación de compuestos que pueden resultar beneficiosos para el organismo. Entre sus principales aportes se destacan varios elementos clave para una alimentación equilibrada.

Uno de los más importantes es la fibra, fundamental para el funcionamiento del sistema digestivo. Consumir alimentos ricos en fibra ayuda a mejorar el tránsito intestinal y favorece la sensación de saciedad.

También contiene antioxidantes naturales, sustancias que ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo y contribuyen a proteger las células.

Otro aspecto relevante es la presencia de minerales esenciales, que participan en numerosos procesos del organismo y ayudan a mantener el equilibrio nutricional.

Además, como ocurre con muchas frutas y verduras, la mayor concentración de nutrientes suele encontrarse cerca de la piel, lo que explica por qué en algunos casos la cáscara puede resultar incluso más nutritiva que la pulpa.

Un aliado para reducir el desperdicio de alimentos

Más allá de sus propiedades nutricionales, reutilizar las cáscaras también tiene un impacto positivo desde el punto de vista ambiental.

En muchos países, una gran parte de los residuos domésticos corresponde a restos de alimentos. Gran parte de ellos podrían aprovecharse de alguna manera en lugar de terminar en el tacho de basura.

Las cáscaras de zapallo representan un ejemplo claro de este problema. Cuando se descartan sin pensarlo, se pierde un ingrediente que todavía tiene múltiples usos.

Por eso, especialistas en alimentación sostenible recomiendan adoptar pequeños hábitos que permitan aprovechar mejor los alimentos. Utilizar las cáscaras es una forma simple de comenzar.

Cómo convertir las cáscaras de zapallo en chips crocantes

Entre las distintas maneras de reutilizarlas, una de las más populares es transformarlas en chips al horno. Se trata de una preparación sencilla que permite obtener un snack crujiente y nutritivo.

El procedimiento es simple y no requiere demasiados ingredientes.

Primero, es fundamental lavar muy bien las cáscaras para eliminar cualquier resto de tierra o impurezas. Luego se pueden cortar en tiras finas o en pequeños trozos.

Una vez listas, se colocan en una bandeja para horno con un poco de aceite de oliva y se condimentan al gusto. Algunas opciones populares incluyen sal, pimienta, pimentón, ajo en polvo o hierbas secas.

Después se hornean a temperatura media hasta que queden doradas y crocantes. El resultado es un snack saludable que puede consumirse solo o acompañar otras comidas.

Un ingrediente inesperado para sopas y caldos

Otra forma de aprovechar estas cáscaras es incorporarlas en la preparación de caldos caseros.

Cuando se hierven junto con otras verduras como cebolla, zanahoria o apio, aportan sabor y nutrientes adicionales al caldo. Esto permite crear una base más rica para sopas, guisos o arroces.

Incluso algunas personas optan por guardar diferentes restos de verduras en el freezer para utilizarlos posteriormente en caldos. En ese conjunto, las cáscaras de zapallo funcionan como un excelente complemento.

Además de enriquecer el sabor, este método permite aprovechar al máximo cada ingrediente y evitar desperdicios innecesarios.

Más ideas para incorporarlas en recetas

Las posibilidades no terminan en los chips o los caldos. Con un poco de creatividad, las cáscaras de zapallo pueden integrarse en muchas preparaciones.

Por ejemplo, pueden cortarse en pequeños cubos y agregarse a salteados de verduras, donde aportan textura y sabor.

También funcionan bien como parte del relleno de empanadas, tartas o pastelitos salados, mezcladas con otros ingredientes.

Otra alternativa es incorporarlas en tortillas o budines salados, picadas finamente para que se integren mejor con la mezcla.

Incluso algunas recetas modernas de cocina saludable las incluyen en preparaciones vegetarianas, aprovechando su textura para sumar volumen y nutrientes.

Un recurso útil también fuera de la cocina

Las cáscaras de zapallo no solo pueden reutilizarse en recetas. También tienen un papel interesante en el cuidado del jardín.

Cuando se colocan en una compostera o directamente en la tierra, se descomponen y se transforman en materia orgánica. Este proceso genera nutrientes que ayudan a enriquecer el suelo.

El compost es una práctica cada vez más difundida entre quienes buscan reducir la basura doméstica y mejorar la calidad del suelo en huertas o jardines.

En ese proceso, las cáscaras de frutas y verduras —incluidas las del zapallo— se convierten en un recurso natural para fertilizar plantas.

Pequeños cambios que generan grandes resultados

Adoptar el hábito de reutilizar las cáscaras puede parecer un gesto pequeño, pero su impacto puede ser significativo cuando se convierte en una práctica cotidiana.

Aprovecharlas permite sumar nutrientes a la alimentación, experimentar con nuevas recetas y reducir el desperdicio de alimentos al mismo tiempo.

Además, este tipo de decisiones forman parte de una tendencia más amplia que busca revalorizar los ingredientes y promover una relación más consciente con la comida.

En definitiva, lo que durante mucho tiempo fue considerado un simple descarte puede transformarse en un recurso útil dentro y fuera de la cocina.

Y la próxima vez que alguien corte un zapallo para preparar una sopa, un puré o una tarta, tal vez piense dos veces antes de tirar la cáscara. Porque, como empiezan a descubrir cada vez más personas, ese resto aparentemente insignificante puede esconder un verdadero tesoro.