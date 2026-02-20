Escándalo por una mamá que le dio cerveza a una bebé: la fuerte medida que tomó Capital Humano

El polémico material, que se viralizó en las últimas horas, generó indignación en redes sociales, lo que llevó a la intervención de Capital Humano.

En simultáneo, se notificó al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires y al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.

Ambas instituciones deben asistir en la identificación de la mujer y la niña, y activar los mecanismos de protección previstos en la Ley 26.061, que prioriza el interés superior del niño y obliga al Estado a intervenir cuando se vulneran derechos infantiles.