Escándalo por una mamá que le dio cerveza a una bebé: la fuerte medida que tomó Capital Humano

El video de lo que ocurrió en el Ferrocarril General San Martín se viralizó en redes sociales y generó una ola de repudio.

Luego del escandaloso video que se viralizó en redes sociales esta semana, donde una mujer fue captada ofreciéndole cerveza directamente de una lata a una bebé mientras viajaban en un vagón del Ferrocarril General San Martín, el Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia penal.

A través de su Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la cartera formalizó la presentación ante el Ministerio Público Fiscal bajo el expediente N° 1592133.

La denuncia apunta a investigar los hechos que podrían configurar delitos de acción pública por poner en riesgo la integridad física y la salud de la menor, al mismo tiempo que solicita la adopción inmediata de medidas urgentes de protección para garantizar su bienestar.

El indignante video de la madre que le dio de tomar cerveza a una bebé en el tren

El video, filmado por un pasajero en el tren durante un viaje nocturno, muestra a la mujer sentada con la nena. Allí se ve cómo ingiere la cerveza de la lata y luego se la acerca a la menor, quien alcanza a beber el contenido antes de que se la quite.

El polémico material, que se viralizó en las últimas horas, generó indignación en redes sociales, lo que llevó a la intervención de Capital Humano.

En simultáneo, se notificó al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires y al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.

Ambas instituciones deben asistir en la identificación de la mujer y la niña, y activar los mecanismos de protección previstos en la Ley 26.061, que prioriza el interés superior del niño y obliga al Estado a intervenir cuando se vulneran derechos infantiles.

