La difícil vida de Lorena del Valle González tras su pasó por Gran Hermano: intentos de suicidio, fobias y amenazas

image.png

Lorena volcó su vida a las cocinas: se dedicó a la gastronomía y a la decoración. Luego, junto a su ex marido, estuvo en la parte de logística de una empresa constructora, que se hicieron populares por un cartel que decía “Hay vacantes” en una ventana, como provocación a una marcha de piqueteros.

Pero, las cosas se pusieron difíciles para Lorena cuando debido al freno de la obras públicas, la empresa tuvo que suspender varias obras del plan Procrear, y por este motivo la ex Gran Hermano recibió varias amenazas de muerte de empleados a quienes no se les pudo pagar a tiempo.

image.png

Pero el peor momento de Lorena fue tras quedar eliminada del reality de Telefe. En esos momentos, tuvo pensamientos muy oscuros: “A la noche me sentaba en la cornisa del edificio donde vivía porque me daba lo mismo estar ahí, a metros de poder caerme. Y tal vez hasta lo pensaba”, contó en una entrevista.

“Yo era consciente de que no estaba psicológicamente bien. Miro para atrás y noto que esa etapa mía, en la que yo pensaba en suicidarme, en la que sentía que mi vida no tenía sentido y no tenía mucho para darle a mi hijo Franco, fue la peor etapa de mi vida”, agregó.