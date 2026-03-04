Buscá este billete en tu casa porque tenés un tesoro escondido que puede valer hasta 25 mil dólares

Ambas órdenes utilizaron exactamente los mismos rangos de números de serie. Una duplicación que no debía suceder bajo ninguna circunstancia. El sistema no detectó la coincidencia. Los billetes fueron aprobados. Ingresaron en circulación masiva sin que nadie notara el error. Durante meses, e incluso años, millones de ejemplares circularon por todo el país sin levantar sospechas.

Por qué este error es tan especial

El error fue mucho más profundo: dos billetes distintos, impresos en años diferentes y en plantas distintas, compartieron exactamente el mismo número de serie. Eso generó una anomalía histórica en el sistema monetario estadounidense.

En términos prácticos, existen millones de billetes que tienen un “gemelo” en algún lugar del país. Dos piezas idénticas en numeración, pero con distinto origen de impresión. Esa coincidencia es lo que dispara el interés del mercado.

Cómo detectar si tenés uno de estos billetes

El detalle clave está en el número de serie. No en el diseño. No en el estado general. No en el año que figura junto al retrato.

Para identificar uno de estos ejemplares es necesario:

Primero, observar cuidadosamente el número de serie completo.

Segundo, verificar el año de emisión.

Tercero, comparar con listados y registros que circulan en comunidades especializadas.

El verdadero valor aparece cuando se logra confirmar un par duplicado. Es decir, cuando se encuentran los dos billetes que comparten exactamente la misma numeración. Ahí es donde el precio se dispara.

Cuántos pares podrían existir

Se estima que hay más de seis millones de pares potenciales en circulación. La cifra impresiona. Sin embargo, hasta el momento solo se confirmaron alrededor de 20 coincidencias reales y verificadas.

Esa diferencia entre lo posible y lo comprobado es lo que alimenta el atractivo de la búsqueda. La probabilidad existe. Pero encontrar el par exacto es extremadamente difícil. Esa escasez confirmada es la que sostiene los valores elevados en el mercado.

Cuánto puede valer realmente

Las primeras subastas especializadas generaron sorpresa. Algunos pares confirmados se vendieron por cifras que oscilaron entre los US$500 y los US$25.000. El rango depende de varios factores.

El estado de conservación es determinante. Los ejemplares sin circular, sin pliegues, sin marcas y con bordes intactos concentran las cotizaciones más altas. También influye la singularidad del número de serie.

Lo que tenés que saber antes de venderlo

Si creés haber encontrado uno, lo primero es no apresurarse. Conviene evitar manipularlo en exceso. Guardarlo en una funda protectora. Consultar con especialistas en numismática.

También es fundamental verificar si realmente existe el billete gemelo. Sin la confirmación del par, el valor potencial disminuye considerablemente. El mercado exige pruebas.