Silvina Luna: se supo por qué no pueden sacarle el respirador

La modelo sufrió complicaciones y no pueden sacarle el respirador artificial. "No puede ser desconectada del respirador artificial", confirmó Ángel de Brito.

"Silvina continúa en estado crítico, no puede respirar por sus propios medios, por eso sigue conectada al respirador", dijo el periodista.

"Me explicaban hoy algunos especialistas que el respirador tiene un lapso de 14 días, por eso hubo una extubación la semana pasada para intentar que respire por sus propios medios, fueron dos días que lo fueron manejando pero tuvieron que volver a intubarla, sedarla y conectarla al respirador mecánico", continuó.

"Tiene una sedación fuerte, no está completamente dormida pero está sedada. También tiene un grado de encefalopatía, que es un trastorno o daño cerebral, producto de la infección, no se hasta qué grado, pero está", agregó.

Marian Farjat reveló el contundente consejo que le dio Silvina Luna antes de caer internada en terapia intensiva

Silvina Luna atraviesa un momento crítico con su salud por las complicaciones que le trajo la operación que se realizó con Aníbal Lotocki en 2010, cuando ese médico inyectó metacrilato en los glúteos de la modelo, generándole una hipercalcemia y necesitando un trasplante de riñón.

Silvina está internada hace unas semanas en terapia intensiva del Hospital Italiano, donde debieron intubarla e inducirla en coma farmacológico. Pero antes de todo esto, la modelo tomó conciencia de que no hay que hacerse cirugías y le dio un consejo vital a Marian Farjat.

Farjat recordó que en una de sus charlas, Silvina le dio un consejo que ella no siguió y se mostró arrepentida. Tras sus problemas en su salud, Luna comenzó a recomendarle a todos que se alejen de las cirugías estéticas.

"Nunca voy a olvidar cuando en 2016 me dijo 'no te operes nunca', y pues caprichosa, al año siguiente me operé la nariz y tuve mala praxis", expresó Marian Farjat en su cuenta de Twitter.

"Hay que escuchar a los mayores o personas con experiencia siempre", agregó la joven.