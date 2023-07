Marian Farjat reveló el contundente consejo que le dio Silvina Luna antes de caer internada en terapia intensiva

Farjat recordó que en una de sus charlas, Silvina le dio un consejo que ella no siguió y se mostró arrepentida. Tras sus problemas en su salud, Luna comenzó a recomendarle a todos que se alejen de las cirugías estéticas.

"Nunca voy a olvidar cuando en 2016 me dijo 'no te operes nunca', y pues caprichosa, al año siguiente me operé la nariz y tuve mala praxis", expresó Marian Farjat en su cuenta de Twitter.

"Hay que escuchar a los mayores o personas con experiencia siempre", agregó la joven.

Se filtró qué fue lo que encontraron en los glúteos de Silvina Luna

Silvina Luna está luchando por su vida internada en el Hospital Italiano, en terapia intensiva hace varios días. Su salud se deterioró luego de que se sometiera a una cirugía con Aníbal Lotocki.

La modelo llegó a la clínica de ese médico para inyectarse y cambiar el volumen de sus glúteos, Lotocki le inyectó metacrilato en una cantidad que le generó un hipercalcemia y problemas en sus riñones, al punto que hoy necesita un transplante de ese órgano.

Fernando Burlando, abogado de Silvina, contó que mandaron a analizar lo que le inyectaron a la ex Gran Hermano y el resultado los sorprendió para mal.

“Cuando lo mandamos a analizar bajo microscopía electrónica nos viene en el informe que no era metacrilato (lo que le habían inyectado en los glúteos), sino que era polidimetilsiloxano. No fue polimetilmetacrilato. Es la silicona líquida, por así decirlo”, explicó el médico Pérez Latorre en “Nosotros a la Mañana” (El Trece).

Entonces, eso que encontraron “venía mezclado con alginato de fraguado lento, que es el cemento que se utiliza para las prótesis dentales”.

Lo que este médico hizo, en 2016, fue intentar sacarle del cuerpo a Silvina lo que Lotocki le había puesto en 2011. La operación fue en California, Estados Unidos, y bajo el sistema “robótica”.

Pero no extraer todo sino “entre el 60 y el 70% del material inyectado”.