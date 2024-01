Sofía Jujuy explicó el fuerte e íntimo motivo por el que no perdonó la infidelidad de su ex novio, Bautista Bello

Sobre lo que hizo su ex dijo: "Para mí no fue con mala intención porque no es una mala persona y porque conozco a su corazón, pero creo que la vida tiene algo mejor para darme, ya que evidentemente no era por ahí", desarrolló.

Entonces, dijo el verdadero motivo del final: "Estábamos esperando a que se case mi hermana para quedar embarazada, por eso fue tan doloroso también".

"Estuvimos durante dos años, aunque en el medio fuimos y venimos. Fue un lindo amor. Me gustaba que él no sea conocido", subrayó Jiménez.