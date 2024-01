Sofía Jujuy Jiménez reveló que un jugador de la Selección Argentina le escribió y borró el mensaje

Y amplió: “No me fijo en el rubro, pero sí me pasa que para estar con alguien necesito que esa persona me genere algo, que me pase algo. No importa qué hace, pero sí que trabaje".

Ahí, Rodrigo Lussich le consultó: "¿Es cierto que te tiró mensaje alguien de la Selección?”. Y Jujuy afirmó: “Sí, sí, hubo algún mensajitos pero no respondí. Lo leí de esa forma en la que no aceptas la solicitud entonces queda como no leído. No se enteró que lo vi”.

Y contó cómo se dio cuenta que el futbolista de La Scaloneta había borrado lo que le escribió a ella: “Cuando le quise mostrar a una amiga quién me había escrito, lo había borrado".

"Igual, yo creo que ellos tiran y tiran a ver qué pasa y si pica alguien. No me parece mal, hoy todo se maneja un poco así”, observó Sofía Jujuy Jiménez, quien se definió como “chapada a la antigua” y que prefiere el contacto cara a cara más que por redes sociales.

sofia jujuy jimenez.jpg

“Siempre con los pies en la tierra”, describió la morocha en sus historias de Instagram con una foto donde se la puede ver descalza y sentada sobre el pasto.

Y además compartió una breve explicación sobre qué consiste esta práctica: “El grounding, o también llamado earthing, consiste en la práctica de caminar descalzo sobre la tierra, hierba o arena para conectarse con la energía de la naturaleza a través de los pies”.

“Los seres humanos, al ser seres eléctricos, actuamos como antenas, emitiendo y recibiendo energía”, finalizó su explicación Sofía Jujuy Jiménez.