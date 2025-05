image.png Una llamada perdida en sueños puede reflejar emociones evitadas o temas no resueltos. Foto: Sueño/Internet.

Cuando en el sueño el teléfono no funciona, suele ser un reflejo de fallas en tu comunicación diaria. Tal vez te cuesta expresarte, sentís que no te escuchan o incluso que vos mismo no estás prestando atención a lo que necesitás.