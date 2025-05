Cuando la escalera mecánica baja y vos no podés hacer nada para frenar, suele aparecer una sensación de vértigo emocional. Puede estar indicando que sentís que perdés el control, que algo en tu vida se está “desarmando” y no sabés cómo parar la caída. Tranquilo, el sueño no es premonitorio, pero sí te está marcando que hay un malestar que no estás registrando del todo.