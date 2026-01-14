"Es un sexópata": apareció otra supuesta amante de Luciano Castro y dio detalles del affaire

El panelista también explicó cómo inició el contacto: "Esto lo cuenta Noelia. No son palabras mías. Noelia accede a que los amigos le pasen el teléfono celular a Luciano Castro, ella no cree que Luciano Castro le fuera a escribir. Ella estaba en su casa viendo Los ricos no piden permiso. Le llega un mensaje de él, ella piensa que es una joda de los amigos. Le manda una foto, pero le manda una foto de una revista o de una producción. Entonces, le dice: 'No te creo. Mandame algo más explícito'. La piba le dice: 'Mandame una foto tocándote la nariz'. Y Luciano le manda esa foto tocándose la nariz".

Más adelante, el ciclo compartió una entrevista que Ulises Jaitt le hizo a Noelia, donde ella misma relató: "Yo lo conozco a Luciano a través de un amigo que tenemos en común en un asado, en Villa del Parque, en la casa de un jugador de fútbol".

Tras contar cómo fue el intercambio por WhatsApp, Noelia agregó: "Me cita para vernos en un departamento que él tenía en Olivos en la calle Bartolomé Cruz. Yo fui y ahí empezaron los encuentros con Luciano. En ese lugar yo entraba por la cochera para que no me vean".

Sobre su experiencia, la mujer fue contundente: "El recuerdo que tengo de él es que es muy caballero. La verdad que es una persona 10 puntos. La relación que yo tuve con él fue corta pero intensa. Es un sexópata".

Ante la consulta de Jaitt, respondió: "¿Pero qué tiene de sexópata?". A lo que Noelia aseguró: "Quiere tener sexo todo el tiempo". Y cuando le preguntó cómo lo definiría en la intimidad, Noelia no dudó: "Y si lo tenés que definir en la cama, del 1 al 10, ¿qué puntaje le ponés?". Su respuesta fue categórica: "Un 10".

Qué filoso comentario hizo Leticia Siciliani contra Luciano Castro por las infidelidades a su hermana, Griselda

Luciano Castro reconoció públicamente que Griselda Siciliani está muy molesta por la infidelidad que salió a la luz y que la exposición mediática del tema la dejó avergonzada. El actor se mostró arrepentido y admitió que suele “autoboicotearse”. En medio de la polémica, su cuñada Leticia Siciliani también dio su opinión y respaldó la postura de su hermana.

La actriz mantiene un vínculo cercano con Castro, no solo por la relación familiar sino porque compartieron varios proyectos televisivos a lo largo de los años. Por eso, cuando fue consultada en A La Tarde (América TV), respondió con cautela: "Es la intimidad de Lu. A mi hermana (Griselda) no le gusta hablar, menos voy a hablar yo de ella".

Respecto a los rumores de separación, Leticia fue clara y contó lo que vivió en primera persona: "Estuve con ellos hasta el finde y al menos yo no me enteré de la separación".

De todas formas, no dudó en marcarle a Luciano su actitud frente a Griselda y, al igual que muchos usuarios en redes, se refirió con ironía a los audios que se filtraron: "Me muero de la vergüenza, no puedo decirle más que eso".

Al ser consultada sobre la defensa que hizo su cuñado, fue contundente: "Era hora que lo dijera, que se sentía patético. Me muero de la risa con lo de los memes, si no te reís... Cómo se te ocurre hermano".