Nuevo accidente con UTV: hubo dos heridos en Costa Esmeralda y uno de ellos se fracturó la cadera

El menor viajaba junto a su padre en un UTV cuando colisionaron de frente contra una camioneta de la empresa Volkswagen. Bastián, oriundo de Moreno, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Comunitario de Pinamar.

la-zona-de-los-medanos-de-costa-esmeralda-en-donde-ocurrio-el-accidente-foto-tn-3HCQTCZ4FVHN3DXNS7BEKV7YEE La zona de los médanos de Costa Esmeralda en donde ocurrió el accidente.

De acuerdo con el último parte médico difundido este miércoles, el niño presentó una leve mejoría tras ser sometido a dos cirugías por una laceración hepática y lesiones pulmonares. Sin embargo, su estado sigue siendo crítico y reservado, y los médicos aguardan que se mantenga estable para evaluar nuevas intervenciones o un eventual traslado a un centro de mayor complejidad.