Irán amenazó con atacar bases de Estados Unidos y sus aliados si Washington interviene en respaldo de las protestas

En contraste, Rusia y China reiteraron su respaldo a la soberanía del régimen, ampliando la brecha geopolítica frente a la mayor ola de protestas desde la Revolución de 1979.

Estados Unidos evacuó su base militar en Qatar

Personal estadounidense comenzó a retirarse de la base aérea de Al Udeid, en Qatar, en medio del aumento de las tensiones en Oriente Medio. La decisión fue confirmada este miércoles por la Oficina Internacional de Medios de Qatar, que informó que la medida responde a la situación regional y alcanza a un número no precisado de efectivos destinados en una de las instalaciones estratégicas utilizadas por Estados Unidos.

En un comunicado, el organismo qatarí señaló que el país está adoptando “todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de sus ciudadanos y residentes”, lo que incluye acciones vinculadas a la protección de infraestructuras críticas y bases militares.

Más temprano, un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato confirmó a Reuters que Washington dispuso el retiro de personal de bases clave en la región como una medida preventiva, ante el deterioro del clima de seguridad. Según explicó, el objetivo es reducir riesgos para los efectivos frente a posibles incidentes.

La información se conoció luego de que un alto funcionario iraní advirtiera a Reuters que Teherán notificó a países vecinos que albergan tropas estadounidenses que atacará esas bases si Estados Unidos decide avanzar con una ofensiva militar. La advertencia eleva el nivel de confrontación en un escenario marcado por amenazas cruzadas entre Irán y Washington.