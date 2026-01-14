Lali Espósito anunció su casamiento con Pedro Rosemblat: las fotos
Lali Espósito confirmó la noticia sobre su casamiento con Pedro Rosemblat a través de sus redes sociales y desató una catarata de reacciones entre sus fans y colegas. Mirá todas las fotos.
14 ene 2026, 16:51
Lali Espósito sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que se casa con Pedro Rosemblat. La cantante hizo el anuncio a través de sus redes sociales y en cuestión de minutos la publicación explotó en likes, comentarios y mensajes de felicitaciones, confirmando uno de los romances más fuertes y celebrados del último tiempo en el mundo del espectáculo.
“Nos casamos”, escribió la artista en una publicación compartida con su prometido, una frase breve pero contundente que alcanzó rápidamente miles de interacciones y se volvió tendencia en las plataformas. La imagen desató una ola de reacciones entre fans, colegas y figuras del ambiente, que no tardaron en expresar su alegría por la pareja.
Por el momento, Lali y Pedro no brindaron detalles sobre la fecha ni el lugar de la boda, pero el anuncio dejó en claro que atraviesan un gran presente personal y sentimental. El posteo, además, volvió a instalar a la pareja en el centro de la escena mediática y generó un fuerte impacto en redes.
De qué trata el documental de Lali Espósito por Netflix
El documental Lali: "La que le gana al tiempo" se estrenó en diciembre de 2025 por Netflix y retrató el regreso de Lali Espósito a los escenarios luego de tres años de ausencia, con un foco puesto tanto en su evolución artística como en su recorrido personal. La producción culminó con sus impactantes shows en el Estadio Vélez Sarsfield, marcando un punto de inflexión en su carrera y consolidando una nueva etapa profesional.
Dirigido por su primo, Lautaro Espósito, el proyecto siguió durante casi tres años el proceso creativo de los discos Lali (2023) y No atiendes cuando el demonio llama (2025). A través de material inédito, archivos personales y testimonios de su círculo íntimo, el documental reveló escenas y momentos que hasta entonces habían permanecido fuera del alcance del público.
La serie exploró la vulnerabilidad, el autodescubrimiento y la resiliencia de la artista, exponiendo las tensiones entre su figura pública y su intimidad. Desde sus inicios en Floricienta hasta las decisiones más difíciles para reinventarse, la narrativa abordó también los desafíos del encierro que impone la fama y el empoderamiento de Lali al animarse a alzar la voz con orgullo y convicción.