Lali Espósito anunció su casamiento con Pedro Rosemblat: las fotos

Dirigido por su primo, Lautaro Espósito, el proyecto siguió durante casi tres años el proceso creativo de los discos Lali (2023) y No atiendes cuando el demonio llama (2025). A través de material inédito, archivos personales y testimonios de su círculo íntimo, el documental reveló escenas y momentos que hasta entonces habían permanecido fuera del alcance del público.

La serie exploró la vulnerabilidad, el autodescubrimiento y la resiliencia de la artista, exponiendo las tensiones entre su figura pública y su intimidad. Desde sus inicios en Floricienta hasta las decisiones más difíciles para reinventarse, la narrativa abordó también los desafíos del encierro que impone la fama y el empoderamiento de Lali al animarse a alzar la voz con orgullo y convicción.