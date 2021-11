¿Sos una persona egoísta? Descubrilo con este test viral

Hay algo que se debe destacar: es importante ser honesto, ya que si eso no se cumple no se obtendrá el resultado correcto.

image.png

¿Qué viste primero?

Zapato: Sos muy sociable y amás hacer amigos nuevos. La zona de confort no es para vos, no te agrada quedarte quieto. Además, consideras que el paso por la Tierra es fugaz y debido a eso no querés perder el tiempo en asuntos sin sentido. Con frecuencia tratás de enfocarte en lo positivo de la vida y dejar atrás lo que no te suma. Sos, por sobre todas las cosas, una persona muy creativa y que se destaca por su gran poder de observación.

Boca: Esto refiere a una persona que prefiere tener pocos amigos pero, a tu criterio, los mejores, al igual que no temerle a la soledad y disfrutar tiempo justamente a solas. No sabes trabajar en equipo porque siempre buscar imponerte por sobre los otros y considerar que la única opción válida es la tuya. Te encanta que todo gire alrededor tuyo y por ello tus actitudes egoístas hicieron que mucha gente se distancie de vos.