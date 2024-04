Silvia Süller reveló que vuelve a la televisión con una importante serie: "Icono de los 90"

Inmediatamente, la periodista acotó que "hay panelistas celebrities". "Pero, mi amor, trabajé en varios países, Marianita; saqué un libro, tengo una historia de vida tragicómica. Aparte, la rutina de sentarme siempre en la misma silla, maquillarme, me muero", argumentó.

Más adelante, la comunicadora opinó: "Ya que mencionás eso, vos tenés una vida de película, de biopic, de miniserie, y viste que hay una especie de revival de los 90, está súper de moda. Tu gran construcción del personaje que fuiste en los 90 y me imagino que te han propuesto hacer una serie o participar en la de otro".

"Tengo firmada confidencialidad y ya está pago todo. Es que la última vez que nos vimos no pudimos hablar nada, no te pude contar", disparó Süller. Y reveló:"Me llamaron para ser como un representante, icono de los 90. En la serie de alguien importante durante una década de nuestro país".

Ahí, Calabró quiso saber si se trataba de la biopic del expresidente Carlos Menem, y la mediática afirmó con un "ajá".

Se conoció de qué vive Silvia Süller tras alejarse de la televisión y poder llegar a fin de mes

Silvia Süller hace unos cuantos años se alejó de la televisión después de ser centro de varias polémicas y participar con mucha repercusión de varios programas donde su figura era muy requerida.

Lo cierto es que la mediática se alejó un poco de los escándalos públicos y se contacta con sus fanáticos desde las redes sociales. Ahora se conoció cómo hace para llegar a fin de mes.

“Se adecuó a esta nueva vida. Está jubilada, vive de la jubilación. Ella hace todas las noches TikToks en vivo, toda la madrugada. Y eso también, ¿viste lo del cafecito? Pero bueno, en TikTok también le van dando regalos y es como plata”, comentó Guido Süller en su visita a Intrusos, América Tv, cuanto al presente de su hermana.

El conductor de Patria y Familia, Luzu TV, contó cómo es el método que eligió la ex pareja de Silvio Soldán para obtener ganancias sin moverse de su casa y aclaró que no tiene vínculo con ella, aunque sí con su sobrina Marilyn.

“Con Silvia no tengo relación. No se puede con ella. Te amigas y tiene esa cosa de posesión y de querer abrazarte... Es con ella 24 horas, o guerra o muerte directamente”, detalló el mediático.

Recordando aquellos años de tremenda exposición en los medios, Guido comentó: "Cuando hice Zap estaba mareado. Ya no podía frenar, tenía guardias, se desbordó. En un momento tenía tanta guardia de medios que viví 15 días en un hotel y era exclusivo de Intrusos, solamente venía acá".