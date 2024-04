Lizardo Ponce defendió a Tini Stossel y hundió a Camila Homs y su familia: "Que se callen la boca"

“Tini no necesita nada que venga de ese lado porque ella es Tini desde siempre. No necesitó de nada para lograr todo lo que logró y que otras personas no van a llegar a lograr nunca”, agregó filoso.

Por otro lado, Ponce definió a la artistas como "una de las personas más generosas que hay y siempre está para todos”. “Fue muy triste cuando no la teníamos a ella como la gran amiga que es. Hubo un momento en el que se tuvo que ocupar de sus cosas. Estoy feliz que de a poco vuelva a ser la de siempre, tan espectacular”, expresó.

El impactante proyecto que une a Lali Espósito y Tini Stoessel

Siempre se habló de una supuesta enemistad entre Lali Espósito y Tini Stoessel. Sim embargo, ellas se encargaron de desmentir esa versión. Las dos son talentosas y tienen una enorme llegada al público joven.

Para alegría de sus fans, la ex chica Disney y la ex Casi Ángeles trabajarán juntas por primera vez. Serán parte de una ficción. En una entrevista con MTV, la hija de Alejandro Stoessel confirmó que pronto comenzarán las grabaciones.

Según Internet Movie Database (IMDb), Tini y Lali estarán como estelares de una miniserie, que se llamará De tonta, ni un pelo. Este ambicioso proyecto -.con dos estrellas del pop- promete ser un verdadero éxito.

El rodaje comenzaría en mayo y las locaciones serán en Estados Unidos y México. Paola Michelle, Diana Bovio y Cassandra Sánchez Navarro completan el elenco de esta ficción, que llegará a las plataformas en los próximos meses.