La fuerte revelación de Noelia Marzol sobre la maternidad de dos bebés: "Hasta hoy una pesadilla"

“¿Vieron cuando les dicen ‘ténganlo seguiditos así los crían juntos’? Bueno, recién hoy con un año y cuatro meses de Alfonsina y dos años -casi tres- de Donatello, siento que estoy disfrutando eso que me decían", comenzó diciendo.

Embed

Acto seguido, llegó su gran confesión. “Hasta hoy fue una pesadilla. Dos bebés, dos pañales, dos mamaderas, dos cochecitos, dos todo”, aseguró la artista.

“Una breve reflexión en este momento en el que estoy pudiendo pensar con más claridad. Hace un tiempo empecé a dormir mucho mejor porque ellos duermen solos, solo se pasan a la noche a tomar una mamadera. Pero ahora que están interactuando sin necesidad de que yo los esté mirando constantemente, me doy cuenta del cansancio que te produce maternar", agregó en otra historia.

“En este momento me estoy dando cuenta de que estoy disfrutando un montón y pudiendo descansar y pensar en otra cosa que no sea mirarlos constantemente", aseguró y finalizó: "Hablo de esto... yo estoy en el living y ellos afuera tranquilos. Y yo no tengo la necesidad de mirarlos, mirarlos y mirarlos. Estoy siendo re intensa con el tema, pero no saben lo bien que estoy”.

Noelia Marzol y su familia

El fuerte enojo de Noelia Marzol con una influencer que la nombró en un video viral

Una tiktoker se viralizo por un video donde criticaba a las personas que se apoya en los caños del transporte público y enfureció a Noelia Marzol por utilizar su nombre para una irónica comparación.

"La gente que va por el transporte público agarrándose de todos los caños que se le crucen, a lo Noelia Marzol, no entiendo cómo no le da asco saber que eso lo tocó hasta el primo del marido de Pampita, y ustedes van y lo tocan. Y peor, porque no termina ahí. Después agarran y se tocan la cara", mencionó la influencer Avi Rodríguez en el clip.

Con la gran repercusión que generó el video de la joven, distintos portales levantaron el material y así llegó a oídos de la bailarina, quien decidió responderle de forma contundente a través de cuenta de X.

"Seguramente se puso cosas en la boca más sucias q eso… y también se las debe haber pasado por la cara. Que se yo… no es tan grave q mis hijos suban al tren a pasear una vez en la vida. Relax tiktokera. La vida pasa afuera también. Besos (así saludan ustedes no?)", expresó.

Por último, hizo referencia puntualmente a su trabajo, donde ha tenido cuadros con baile de caño y explicó: "Ignora que el caño debe limpiarse con alcohol para q no resbale. Por eso cuando uno no sabe de algo mejor no opinar".