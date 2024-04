Furia apuntó con todo contra Coti en Gran Hermano: "Estoy harta"

Embed

Juliana lo sabe y, por esa razón, no quiere pasar un día más con Coti en la casa de Gran Hermano. En las últimas horas, la entrenadora de crossfit explotó y disparó con todo contra la correntina.

En una charla con sus compañeros, Furia defenestró a la rubia. "Estoy harta que traigan gente que tienen que estar en el psicólogo o en el psiquiatra. No hay nada que puedas hacer que me haga enfadar", exclamó.

Guerra inesperada en Los Bros: Bautista enfrentó a Martín en Gran Hermano

En la casa de Gran Hermano hay grupos bien definidos. Uno de esos grupos, Los Bros, está conformado por Martín Ku, Nicolás Grosman y Bautista Mascia. Son muy unidos y analizan siempre cada movimiento en el juego.

Sin embargo, en las últimas horas, se vivió un momento de tensión entre Bautista y Martín. Todo se generó por algo muy simple, pero quedó en evidencia que hay una grieta entre los amigos. ¿Será el inicio de una división?

Los chicos se ofrecieron para preparar un asado por el cumpleaños de Coti Romero. "Voy a una pregunta concreta. ¿Lo salo o lo querés salar vos?", le dijo el uruguayo a Darío, que estaba tratando de ayudar con su experiencia como parrillero. "Salalo vos", le contestó el hombre de La Plata.

"Chino, ¿vos lo querés salar?", le preguntó Bautista a Martín, que con desgano le respondió: "Salalo vos". "Amigo, a mí me da igual hacerlo.... siento que me estás...", acotó el uruguayo. "No te estoy diciendo nada", exclamó el chino. "Bueno, pero me pones una cara...", le recriminó su amigo.

Finalmente, Coti los interrumpió, pidió encargarse ella le ponerle sala a la carne y los dos chicos cedieron para evitar seguir discutiendo. ¿Empieza una nueva era en la casa de Gran Hermano?