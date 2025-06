Sueño con ropa: qué dice de vos ese look que aparece mientras dormís

image.png Soñar con cambiarse de ropa refleja transiciones personales: a veces, el alma también necesita otro conjunto. Foto: Sueño/Internet.

Sueños: Desnudos emocionales (aunque no literalmente)

Si soñás que no encontrás qué ponerte o que la ropa no te queda, es probable que estés sintiendo vulnerabilidad. Como si algo dentro tuyo necesitara protección, pero no sabés bien cómo. La ropa en los sueños puede ser esa barrera entre tu yo interno y el mundo. Y si no aparece... bueno, ahí está el tema.