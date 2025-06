Sueño con un romance prohibido: ¿Qué significa enamorarse de alguien casado o fuera de los límites?

El simbolismo de lo prohibido: ¿Qué hay detrás de este deseo en el sueño?

La atracción por lo prohibido es algo profundamente humano. Nos atrae lo que no podemos tener, lo que está fuera de alcance, lo que está marcado por un “no”. Y esto se refleja en nuestros sueños. Si alguna vez te has sentido atraído por un amor que no puedes tener, es posible que este tipo de sueños simplemente esté haciendo eco de esa parte de tu ser que quiere liberarse de los límites impuestos por la sociedad, la moral o incluso nuestras propias creencias.