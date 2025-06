Los 4 tipos de sueños que encierran un significado inquietante, según un especialista

Desde esta óptica, los sueños serían un canal de comunicación entre planos espirituales, una especie de portal donde el alma del fallecido se manifiesta con la intención de transmitir un mensaje. “Presta mucha atención a esos sueños, muchas veces vienen a traer un mensaje importante”, afirma el creador del video, apelando a una intuición que trasciende lo racional.

Este tipo de interpretación es compartida por diversas tradiciones espirituales y culturas ancestrales, desde el espiritismo hasta ciertas corrientes del cristianismo popular, donde se cree que los muertos pueden comunicarse con los vivos mediante sueños o visiones. Sin embargo, desde una perspectiva académica, estos sueños suelen explicarse como parte del proceso de elaboración del duelo o una forma inconsciente de mantener el vínculo con la persona fallecida.

image.png Un reencuentro soñado con quien alguna vez fuiste: soñar con un amigo que ya no ves puede ser un viaje a lo que sigue vivo en vos. Foto: Internet/Significado de los sueños.

Qué significa soñar con una infidelidad

El segundo tipo de sueño que, según el video, merece atención, es aquel en el que aparece una infidelidad, ya sea propia o de la pareja. A diferencia de la interpretación psicológica tradicional que vería en estos sueños inseguridades o conflictos internos, esta visión esotérica propone una lectura completamente distinta: la infidelidad onírica sería “una advertencia espiritual de que la relación está siendo atacada por brujería o envidias”.

En esta narrativa, el sueño funcionaría como una señal o alerta de fuerzas externas malintencionadas que buscan perjudicar el vínculo afectivo. La idea no es nueva: en muchas culturas se cree que el amor puede ser objeto de hechizos, ataduras o mal de ojo. Lo novedoso aquí es el uso del sueño como mecanismo de advertencia.

Aunque no existe evidencia científica que respalde la influencia de la brujería en las relaciones sentimentales, lo cierto es que muchas personas encuentran sentido o consuelo en estas creencias, especialmente cuando atraviesan crisis emocionales para las cuales no encuentran explicaciones racionales.

Qué significa soñar con una expareja

Un tercer sueño frecuente y lleno de carga emocional es aquel donde aparece una expareja. De acuerdo con el video, este tipo de sueño sería una manifestación de una conexión psíquica aún activa: “La otra persona también soñó y está pensando en ti o tiene un sentimiento guardado”.

Esta interpretación postula que los sueños no solo reflejan el inconsciente del soñante, sino que además pueden ser una especie de puente energético o emocional entre dos personas. Así, soñar con alguien del pasado amoroso no sería una mera nostalgia, sino una señal de que la otra persona también experimenta un vínculo no resuelto.

Aunque estas ideas no tienen base empírica, se apoyan en creencias populares relacionadas con la telepatía emocional, los “cordones energéticos” o el karma de pareja.

Qué significa soñar que uno se cae

Uno de los sueños más comunes en todas las culturas es el de la caída. El video de TikTok ofrece una interpretación poco convencional, pero profundamente espiritual: cuando una persona sueña que cae, es porque “un ángel te llevaba al cielo y de repente caíste y sobreviviste”. La recomendación final es clara: “Si vuelves a tener ese sueño, da las gracias”.

Esta explicación es radicalmente distinta a la que ofrece la psicología, donde soñar con caídas suele estar relacionado con sentimientos de ansiedad, miedo al fracaso, pérdida de control o inseguridad. La caída se interpreta como una metáfora de una situación vital en la que el soñante se siente vulnerable.

Sin embargo, desde la visión espiritual propuesta en el video, el sueño de caer sería una señal de protección divina. El hecho de no morir en la caída simbolizaría una bendición, una segunda oportunidad otorgada por fuerzas superiores. Esta lectura cambia completamente el sentido del sueño, transformando el temor en gratitud.