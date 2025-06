¿Y si lo prohibido habla de vos? El sueño con coquetear con alguien en pareja

image.png Coquetear en sueños puede ser la forma más honesta de recordarte lo que sentís. Foto: Sueño/Internet.

Sueño: El juego de lo que no se dice

En los sueños todo es símbolo. El hecho de que la persona esté en pareja representa un límite, una frontera que no deberías cruzar. Pero el sueño igual la cruza. ¿Qué te está diciendo tu inconsciente?

Quizás haya un deseo de romper estructuras, de salirte de lo correcto, de animarte a jugar sin pensar tanto. No significa que lo quieras hacer en la vida real, pero sí puede hablar de un anhelo de libertad, de más espontaneidad, de menos culpa.

¿Y si no tiene nada que ver con ellx?

Lo interesante de estos sueños es que muchas veces el coqueteo ni siquiera tiene que ver con la persona en cuestión. A veces ni la conocés tanto. Pero aparece ahí, como figura simbólica. ¿Y si simplemente representa algo que deseás y no estás diciendo?

Puede ser seguridad, autoestima, el vértigo de lo nuevo. Tal vez estás en un momento donde necesitás que te recuerden que todavía podés gustar. Que todavía hay fuego. Que todavía hay juego.

¿Qué pasa cuando te despertás con culpa?

Muchos se levantan con culpa después de este tipo de sueños. Como si hubieran hecho algo mal. Pero soñarlo no es hacerlo. Y ese límite importa. El sueño es un espacio seguro para explorar lo que no siempre te animás a nombrar.

La culpa, en todo caso, es un dato más. ¿Te sentís en deuda con vos? ¿Estás reprimiendo algo que en el fondo necesitás vivir? Soñar con coquetear con alguien que está en pareja no te hace mala persona. Te hace humana.

Un espejo que te pide atención

En vez de juzgar el sueño, podés usarlo como excusa para preguntarte cosas. ¿Cómo estás con tu deseo hoy? ¿Estás conectadx con tu sensualidad, con tu capacidad de jugar, de seducir, de ser seducidx?

El sueño puede ser una forma de tu inconsciente de decirte: “acordate de esto que también sos”. Esa parte juguetona, inquieta, buscadora, que a veces queda tapada por el cansancio, la rutina o las decisiones adultas.

Lo prohibido como metáfora del deseo silenciado

La pareja de la persona con la que coqueteás en el sueño es un símbolo más. No es un obstáculo real, es una forma que tiene el inconsciente de mostrarte que hay algo que querés, pero sentís que no podés tener.

Y no siempre es una persona. A veces es una emoción. Una parte tuya que está dormida. Una historia que no cerraste. Un permiso que no te estás dando. ¿Qué sería eso prohibido que te gustaría habitar?

Porque al final, ¿quién no coqueteó con sus propias ganas?

Soñar con coquetear con alguien en pareja es una invitación. No necesariamente a romper nada en la realidad, sino a animarte a mirar de frente lo que está latiendo adentro. Tus ganas, tu fuego, tu vulnerabilidad también.

A veces el sueño no es una advertencia, es una caricia interna. Un recordatorio. De que todavía hay cosas que te movilizan. Y eso, aunque no se entienda del todo, también es hermoso.

FAQs

¿Soñar con coquetear con alguien en pareja significa que quiero estar con esa persona?

No necesariamente. Muchas veces el sueño habla más de vos que de la otra persona. Es una forma simbólica de expresar deseos, necesidades o emociones que no están siendo del todo atendidas en tu vida real.

¿Es normal sentirse culpable después de este sueño?

Sí, es muy común. Especialmente si sos alguien que se toma en serio los vínculos. Pero es importante recordar que soñar no es actuar, y que los sueños no te definen como persona.

¿Qué puedo hacer si este sueño se repite seguido?

Podés aprovecharlo como una oportunidad para reflexionar sobre tu vida emocional, tus vínculos y tu deseo. Quizás hay algo que está queriendo salir a la luz y tu inconsciente encontró esa forma de expresarlo.