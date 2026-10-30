Superclásico a todo trapo: cómo ver Boca-River en vivo y qué tenés que hacer para no perderte el partido

Según informó TNT Sports, quienes tengan contratado el Pack Fútbol pueden acceder a la transmisión desde HBO Max siguiendo estos pasos:

Descargar la aplicación de HBO Max .

Iniciar sesión con el usuario y la contraseña del operador de televisión que tenga contratado el Pack Fútbol .

Ingresar a la plataforma y disfrutar del Superclásico.

Otra opción es ingresar a TNTSports.com.ar y consultar las alternativas de suscripción disponibles.

El domingo, desde las 15, La Bombonera será el escenario de un nuevo Superclásico. La expectativa crece y los fanáticos ya empiezan a preparar todo para vivir una de las jornadas más esperadas del fútbol argentino.

Boca llega al Superclásico con la ilusión de ratificar su buen momento y hacerse fuerte en La Bombonera. El equipo de Rodolfo Arruabarrena viene de sostener una campaña positiva y se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la Zona A y de la Tabla Anual. Además, el clásico representa una oportunidad especial: ganar ante River le permitiría dar un golpe anímico y deportivo en la recta final del campeonato.

River, por su parte, buscará llegar al partido con otro envión y dar el golpe como visitante. El Millonario viene de conseguir una importante victoria por 3-0 frente a Belgrano, en Córdoba, y 1 a 0 a Racing de local. Con dos compromisos decisivos en el cierre del torneo, el equipo sabe que ganar el Superclásico puede significar mucho más que quedarse con el orgullo de vencer a su eterno rival y soñar con clasificar para las copas.