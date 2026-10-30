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Superclásico a todo trapo: cómo ver Boca-River en vivo y qué tenés que hacer para no perderte el partido

La propuesta especial para el Superclásico: cómo y qué tenés que hacer para verlo en vivo desde tu casa y no perderte nada. Enterate.

Superclásico a todo trapo: cómo ver Boca-River en vivo y qué tenés que hacer para no perderte el partido

La cuenta regresiva ya empezó. Boca y River volverán a paralizar al fútbol argentino este domingo 1 de noviembre, cuando se enfrenten por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El partido se jugará desde las 15 en La Bombonera, en un nuevo capítulo de la rivalidad más importante del país.

En la previa, TNT Sports lanzó una propuesta especial para que los hinchas puedan disfrutar del encuentro: “Superclásico a todo trapo”, una invitación para seguir cada detalle de una jornada que promete emociones fuertes. La transmisión estará disponible a través de TNT Sports, con el Pack Fútbol, además de la plataforma de streaming HBO Max.

El encuentro tendrá un condimento especial por el momento que atraviesan ambos equipos. Boca buscará hacerse fuerte ante su gente y sumar un triunfo frente a su eterno rival, mientras que River intentará dar el golpe en condición de visitante. Con puntos importantes en juego, el Superclásico promete una tarde de máxima tensión.

Para quienes quieran seguir el Superclásico a través de TNT Sports, será necesario contar con el Pack Fútbol contratado a través de un cableoperador. Además, existe una alternativa para verlo por streaming mediante Max.

Según informó TNT Sports, quienes tengan contratado el Pack Fútbol pueden acceder a la transmisión desde HBO Max siguiendo estos pasos:

  • Descargar la aplicación de HBO Max.

  • Iniciar sesión con el usuario y la contraseña del operador de televisión que tenga contratado el Pack Fútbol.

  • Ingresar a la plataforma y disfrutar del Superclásico.

Otra opción es ingresar a TNTSports.com.ar y consultar las alternativas de suscripción disponibles.

El domingo, desde las 15, La Bombonera será el escenario de un nuevo Superclásico. La expectativa crece y los fanáticos ya empiezan a preparar todo para vivir una de las jornadas más esperadas del fútbol argentino.

Boca llega al Superclásico con la ilusión de ratificar su buen momento y hacerse fuerte en La Bombonera. El equipo de Rodolfo Arruabarrena viene de sostener una campaña positiva y se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la Zona A y de la Tabla Anual. Además, el clásico representa una oportunidad especial: ganar ante River le permitiría dar un golpe anímico y deportivo en la recta final del campeonato.

River, por su parte, buscará llegar al partido con otro envión y dar el golpe como visitante. El Millonario viene de conseguir una importante victoria por 3-0 frente a Belgrano, en Córdoba, y 1 a 0 a Racing de local. Con dos compromisos decisivos en el cierre del torneo, el equipo sabe que ganar el Superclásico puede significar mucho más que quedarse con el orgullo de vencer a su eterno rival y soñar con clasificar para las copas.

En pocas palabras

  • Superclásico Boca-River: El domingo 1 de noviembre se enfrentan en La Bombonera por el Torneo Clausura 2026.
  • Transmisión especial: TNT Sports ofrece "Superclásico a todo trapo" por TNT Sports con Pack Fútbol y HBO Max.
  • Acceso streaming: Contratar Pack Fútbol permite verlo en HBO Max, descargando la app e iniciando sesión con datos del operador.
Resumen generado por Thinkindot AI
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