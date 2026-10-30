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Adrián Suar filma su nueva película para el 2027 junto a una importante actriz: fotos y video exclusivo

Adrián Suar y una actriz de renombre vuelven a compartir un proyecto después de casi 20 años. PrimiciasYa registró imágenes exclusivas del rodaje de la nueva película para Netflix, dirigida por Juan Taratuto, en el barrio porteño de Versalles.

30 oct 2026, 16:33
Adrián Suar filma su nueva película para el 2027 junto a una importante actriz: fotos y video exclusivo

Adrián Suar filma su nueva película para el 2027 junto a una importante actriz: fotos y video exclusivo

Adrián Suar filma su nueva película para el 2027 junto a una importante actriz: fotos y video exclusivo

Adrián Suar filma su nueva película para el 2027 junto a una importante actriz: fotos y video exclusivo

Adrián Suar protagonizará una nueva película para Netflix junto a Dolores Fonzi, con quien volverá a compartir pantalla después de casi 20 años. El proyecto, que tiene previsto su estreno para 2027, estará dirigido por Juan Taratuto.

En este marco, PrimiciasYa tuvo acceso exclusivo al rodaje de la película, que se llevó a cabo este viernes 30 de octubre en el barrio porteño de Versalles, donde el equipo de producción desplegó un importante operativo para grabar distintas escenas.

Si bien todavía no trascendieron mayores detalles sobre la trama ni la fecha de estreno, el proyecto representa un nuevo desafío profesional para el actor y productor, que continúa sumando trabajos a su extensa trayectoria en la industria audiovisual argentina.

Cabe recordar que el gerente de programación de eltrece ya estrenó este año Yo, Narciso, junto a Natalia Oreiro, y además prepara para fines de 2026 el lanzamiento de Felicidades, una película que protagoniza junto a Griselda Siciliani y que produce Álex de la Iglesia.

Cabe destacar que esta no será la primera vez que Suar y Fonzi compartan un proyecto como actores. En abril de 2007, ambos formaron parte de Mujeres asesinas, donde protagonizaron junto a Gabriela Toscano el episodio “Rita, burlada”, dirigido por Daniel Barone.

Además, la actriz protagonizó Puerta 7 (2020), una serie producida por Pol-ka para Netflix, aunque en esa oportunidad no compartieron actuaciones.

Las fotos de la nueva película de Adrián Suar

RS Fotos

     

 

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