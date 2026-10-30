Adrián Suar filma su nueva película para el 2027 junto a una importante actriz: fotos y video exclusivo

Cabe destacar que esta no será la primera vez que Suar y Fonzi compartan un proyecto como actores. En abril de 2007, ambos formaron parte de Mujeres asesinas, donde protagonizaron junto a Gabriela Toscano el episodio “Rita, burlada”, dirigido por Daniel Barone.

Además, la actriz protagonizó Puerta 7 (2020), una serie producida por Pol-ka para Netflix, aunque en esa oportunidad no compartieron actuaciones.

Las fotos de la nueva película de Adrián Suar

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