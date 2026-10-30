Adrián Suar filma su nueva película para el 2027 junto a una importante actriz: fotos y video exclusivo

Adrián Suar protagonizará una nueva película para Netflix junto a Dolores Fonzi, con quien volverá a compartir pantalla después de casi 20 años. El proyecto, que tiene previsto su estreno para 2027, estará dirigido por Juan Taratuto.
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Adrián Suar y una actriz de renombre vuelven a compartir un proyecto después de casi 20 años. PrimiciasYa registró imágenes exclusivas del rodaje de la nueva película para Netflix, dirigida por Juan Taratuto, en el barrio porteño de Versalles.