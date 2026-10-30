GP de México: por qué no corrió Franco Colapinto la FP1 y a qué hora vuelve a girar con Alpine

Sin la presencia en pista de Franco Colapinto, concluyó la primera práctica libre (FP1) del Gran Premio de México de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La ausencia del piloto argentino respondió estrictamente al cumplimiento del reglamento de la categoría, el cual exige a todas las escuderías ceder sus monoplazas en dos ocasiones por temporada a pilotos novatos. Debido a esta normativa, la estructura de Alpine eligió al italiano Gabriele Minì para ocupar la butaca del pilarense en el ensayo inicial, en una tanda que contó con competidores debutantes en casi todas las alineaciones de la grilla.