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GP de México: por qué no corrió Franco Colapinto la FP1 y a qué hora vuelve a girar con Alpine

Colapinto cedió su lugar a Gabriele Mini en la FP1 del GP de México por reglamento y vuelve a la pista en la FP2.

Foto: @AlpineF1Team en X

Foto: @AlpineF1Team en X

Sin la presencia en pista de Franco Colapinto, concluyó la primera práctica libre (FP1) del Gran Premio de México de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La ausencia del piloto argentino respondió estrictamente al cumplimiento del reglamento de la categoría, el cual exige a todas las escuderías ceder sus monoplazas en dos ocasiones por temporada a pilotos novatos. Debido a esta normativa, la estructura de Alpine eligió al italiano Gabriele Minì para ocupar la butaca del pilarense en el ensayo inicial, en una tanda que contó con competidores debutantes en casi todas las alineaciones de la grilla.

Leé también Franco Colapinto se perderá el inicio del GP de México: los motivos de la inesperada decisión de Alpine
Franco Colapinto. 

En el plano estrictamente deportivo de la FP1, el compañero de escudería de Colapinto, Pierre Gasly, completó un destacado entrenamiento al finalizar en la sexta posición con un tiempo de 1m19s210. Por su parte, el sustituto Gabriele Minì ubicó el segundo monoplaza de Alpine en la 14° colocación tras registrar un crono de 1m19s946 en la pista azteca.

A qué hora vuelve a correr Franco Colapinto la FP2 del GP de México y dónde verla en vivo

Tras haber cumplido con la cesión obligatoria de su coche, Franco Colapinto volverá a ponerse al volante de su Alpine este mismo viernes para disputar la segunda práctica libre (FP2). La actividad del argentino en el trazado mexicano se reanudará a las 19:00 horas (horario de la Argentina), encarando el tramo de ensayos definitivo de cara a la clasificación del sábado y la competencia del domingo. Toda la acción del fin de semana se podrá seguir en vivo a través de las señales televisivas de ESPN y Fox Sports, además de la plataforma de streaming Disney+.

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