El riesgo país trepó a 790 puntos y alcanzó su nivel más alto en más de un año

El incremento estuvo relacionado con la posibilidad de una escalada del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, a cuatro días de las elecciones legislativas de mitad de mandato en territorio estadounidense. A ese escenario se sumó un reciente ataque contra instalaciones petroleras en el estrecho de Ormuz.

La combinación de incertidumbre geopolítica y preocupación por los mercados tecnológicos reforzó la postura cautelosa de los inversores y profundizó la presión sobre los activos de riesgo.

El crudo avanzó cerca de un 2% y se encaminaba a registrar su cuarta suba mensual consecutiva. (Foto: archivo).

Las compras del Banco Central y el respaldo a los bonos

En el plano local, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) retomó el jueves sus compras habituales de divisas en el mercado cambiario, luego de permanecer tres jornadas sin intervenir.

La acumulación de reservas netas aparece como uno de los factores que brindan respaldo a las cotizaciones de la deuda pública argentina. Sin embargo, ese elemento no alcanzó para evitar las pérdidas de los títulos soberanos durante la jornada del viernes.

La semana financiera había comenzado con el impacto de las elecciones en Brasil y terminó condicionada por una nueva caída de los mercados de Wall Street, particularmente por el retroceso de las acciones vinculadas al sector de los semiconductores.