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El riesgo país trepó a 790 puntos y alcanzó su nivel más alto en más de un año

Los bonos argentinos en dólares registraron pérdidas del 1% en promedio y el indicador de JP Morgan sumó 31 unidades. La caída de los mercados internacionales, la incertidumbre por las inversiones en inteligencia artificial y las tensiones geopolíticas presionaron sobre los activos financieros.

El riesgo país trepó a 777 puntos y alcanzó su nivel más alto en más de un año. (Foto: archivo).

El riesgo país trepó a 777 puntos y alcanzó su nivel más alto en más de un año. (Foto: archivo).

El riesgo país subió este viernes hasta los 790 puntos básicos y alcanzó su nivel más elevado desde el 24 de octubre de 2025. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 31 unidades, en una jornada marcada por las bajas de los bonos soberanos en dólares y el retroceso de los principales mercados internacionales.

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El riesgo país en otra jornada en alza. (Foto: archivo).

A las 15, los títulos Bonares y Globales registraban pérdidas promedio del 1%, en línea con el comportamiento negativo de los activos financieros externos. La cautela de los inversores respondió, entre otros factores, a las dudas sobre la rentabilidad de las millonarias inversiones destinadas al desarrollo de inteligencia artificial.

Los bonos argentinos en dólares registraron pérdidas del 1% en promedio y el indicador de JP Morgan sumó 31 unidades. (Foto: archivo).

Los bonos argentinos en dólares registraron pérdidas del 1% en promedio y el indicador de JP Morgan sumó 31 unidades. (Foto: archivo).

La preocupación por el rendimiento que podrían generar esos desembolsos impactó en las principales bolsas del mundo, que operaron con retrocesos. El movimiento también se reflejó en los activos argentinos, que volvieron a quedar bajo presión.

Las tensiones internacionales también impactaron en los mercados

Otro factor que condicionó el desempeño de las bolsas fue la evolución del precio del petróleo. El crudo avanzó cerca de un 2% y se encaminaba a registrar su cuarta suba mensual consecutiva.

El incremento estuvo relacionado con la posibilidad de una escalada del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, a cuatro días de las elecciones legislativas de mitad de mandato en territorio estadounidense. A ese escenario se sumó un reciente ataque contra instalaciones petroleras en el estrecho de Ormuz.

La combinación de incertidumbre geopolítica y preocupación por los mercados tecnológicos reforzó la postura cautelosa de los inversores y profundizó la presión sobre los activos de riesgo.

El crudo avanzó cerca de un 2% y se encaminaba a registrar su cuarta suba mensual consecutiva. (Foto: archivo).

El crudo avanzó cerca de un 2% y se encaminaba a registrar su cuarta suba mensual consecutiva. (Foto: archivo).

Las compras del Banco Central y el respaldo a los bonos

En el plano local, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) retomó el jueves sus compras habituales de divisas en el mercado cambiario, luego de permanecer tres jornadas sin intervenir.

La acumulación de reservas netas aparece como uno de los factores que brindan respaldo a las cotizaciones de la deuda pública argentina. Sin embargo, ese elemento no alcanzó para evitar las pérdidas de los títulos soberanos durante la jornada del viernes.

La semana financiera había comenzado con el impacto de las elecciones en Brasil y terminó condicionada por una nueva caída de los mercados de Wall Street, particularmente por el retroceso de las acciones vinculadas al sector de los semiconductores.

En pocas palabras

  • Riesgo país: Trepó a 790 puntos, su nivel más alto en más de un año.
  • Mercados: Bonos soberanos en dólares cayeron 1% promedio por baja internacional y tensiones geopolíticas.
  • Petróleo: El crudo subió 2% por conflicto EE.UU.-Irán y ataque en el estrecho de Ormuz.
Resumen generado por Thinkindot AI
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