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¿Vuelve al fútbol argentino? La tajante revelación sobre el futuro de Lionel Messi

El periodista italiano Fabrizio Romano confirmó que Lionel Messi cumplirá su contrato con Inter Miami y ¿vuelve al fútbol argentino o se retira?

Lionel Messi

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El mercado de pases internacional volvió a poner en el centro de la escena la figura del capitán de la Selección Argentina. Luego de una serie de versiones que circularon tras la muerte de su padre y la recurrente ilusión de los fanáticos de Newell's Old Boys por verlo vestir la camiseta leprosa, el periodista italiano Fabrizio Romano desestimó de manera categórica cualquier especulación sobre un desembarco en la Liga Profesional. Según el especialista en transferencias, el astro rosarino está decidido a continuar su carrera en los Estados Unidos y no contempla regresar al fútbol argentino ni en el corto ni en el mediano plazo.

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A través de un video difundido en sus canales oficiales, el cronista italiano ofreció precisiones sobre la postura del futbolista y descartó de plano la posibilidad de un cambio de club durante las próximas temporadas. La explicación radica en que tanto el atacante como su entorno familiar se encuentran sumamente a gusto con la vida cotidiana en territorio estadounidense, un factor de peso que blinda su continuidad en las Garzas frente a cualquier interés o rumor proveniente de Rosario.

Hasta qué año tiene contrato Lionel Messi con Inter Miami y cuáles son sus proyectos

En el desglose de los términos contractuales, la información detallada por Romano ratifica que el vínculo entre Messi e Inter Miami se extiende hasta 2028, con la firme intención por parte del jugador de respetarlo y completarlo en su totalidad. Incluso, el periodista deslizó que existe la opción latente de prorrogar el acuerdo comercial y deportivo más allá de esa fecha límite, una alternativa que se evaluará con el tiempo y que dependerá de la decisión personal del propio capitán.

A su vez, el compromiso del rosarino con el desarrollo de la franquicia y el deporte norteamericano se afianza a través de diversas iniciativas institucionales. Un ejemplo claro es la creación de la Messi Cup para jóvenes talentos, un proyecto que refuerza sus lazos con la estructura del club y consolida su radicación en el estado de Florida.

Descartado cualquier movimiento dentro del mercado de pases, el foco del atacante se mantiene enfocado en la competencia oficial de la Major League Soccer. Este domingo, Inter Miami visitará a New England Revolution en el marco de la recta final de la fase regular, con el objetivo de sellar su clasificación a los playoffs de la liga estadounidense.

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