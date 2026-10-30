¿Vuelve al fútbol argentino? La tajante revelación sobre el futuro de Lionel Messi

El mercado de pases internacional volvió a poner en el centro de la escena la figura del capitán de la Selección Argentina. Luego de una serie de versiones que circularon tras la muerte de su padre y la recurrente ilusión de los fanáticos de Newell's Old Boys por verlo vestir la camiseta leprosa, el periodista italiano Fabrizio Romano desestimó de manera categórica cualquier especulación sobre un desembarco en la Liga Profesional. Según el especialista en transferencias, el astro rosarino está decidido a continuar su carrera en los Estados Unidos y no contempla regresar al fútbol argentino ni en el corto ni en el mediano plazo.