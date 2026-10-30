Declaró el hijo de una de las detenidas por el crimen de Nancy Godoy: por qué su testimonio podría ser clave

FEMICIDIO DE NANCY GODOY: LAS DUDAS SOBRE LA COARTADA DE ROSA LEGUIZAMÓN

El letrado también defendió a su clienta y afirmó que “no tuvo nada que ver” con el asesinato de la docente. “Estamos en una investigación criminal”, expresó Neironi, quien además aclaró que Rosa “nunca declaró como imputada”. La mujer permanece detenida y está acusada de encubrimiento y, según lo previsto, podría prestar declaración el próximo lunes, en una instancia que también será relevante para el avance de la causa.

Mientras se analiza la declaración del adolescente, los investigadores esperan recibir los resultados completos de las pericias realizadas sobre los teléfonos y otros elementos secuestrados durante los procedimientos. Uno de los hallazgos que concentra la atención es el chip del celular de Nancy Godoy, recuperado durante los operativos vinculados con la investigación.

El dispositivo será sometido a estudios para intentar reconstruir las últimas comunicaciones de la víctima y establecer información relevante sobre sus movimientos antes del asesinato. Los resultados podrían permitir a los investigadores contrastar testimonios, analizar posibles contactos y avanzar en la reconstrucción de las horas previas al crimen.

Qué reveló la autopsia de Nancy Godoy

Los resultados preliminares de la autopsia expusieron la brutalidad del ataque que sufrió la docente rural. De acuerdo con el informe forense, Nancy Godoy presentaba numerosas heridas punzocortantes y cortantes distribuidas en distintas zonas del cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello, las piernas y el abdomen.

Los especialistas también identificaron lesiones que se habrían producido cuando la víctima todavía estaba con vida, además de signos compatibles con intentos de defensa.

Otro de los datos relevantes fue la detección de desmembramientos. Por las características y la cantidad de heridas, los investigadores consideran la posibilidad de que se hayan utilizado diferentes armas durante el ataque.

Ante estos resultados, Gustavo Briend, abogado del marido y los hijos de Nancy, describió el asesinato como un acto de “absoluto salvajismo”. El representante de la familia también solicitó que se investigue la posibilidad de que la víctima haya sufrido un abuso sexual, una hipótesis que todavía requiere confirmación mediante las pruebas correspondientes.

Durante los procedimientos se obtuvieron muestras de material genético que serán analizadas en estudios complementarios. Además, están previstos peritajes en Córdoba para precisar el momento de la muerte y obtener más información sobre las circunstancias del asesinato.

Quiénes son los cinco detenidos por el femicidio de Nancy Godoy en Corrientes

La causa tiene hasta el momento cinco personas detenidas, aunque no todas enfrentan la misma acusación. El principal sospechoso es Ireneo Antonio Zarza, capataz y encargado del campo, señalado como presunto autor del asesinato.

Los otros cuatro detenidos son:

Felipe Sandoval: peón rural, imputado por encubrimiento.

Nahuel Rojas: peón rural, también acusado de encubrimiento.

Rosa Leguizamón: baqueana y pareja de Rojas, detenida e imputada por encubrimiento.

Ernesto Ezequiel Bordón: allegado a la familia de los peones, acusado de falso testimonio.

La investigación continúa con distintas medidas destinadas a determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados. En este escenario, la declaración del adolescente, las pericias telefónicas y los estudios forenses pendientes aparecen como tres elementos centrales para avanzar en el esclarecimiento del femicidio de Nancy Godoy.