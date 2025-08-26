Supermercados y shoppings cerrarán por 24 horas en todo el país: cuándo será y por qué

El viernes 26 de septiembre, supermercados, hipermercados, mayoristas, shoppings y grandes cadenas comerciales de todo el país permanecerán cerrados durante 24 horas por el Día del Empleado de Comercio.
Grandes cadenas, centros comerciales y mayoristas interrumpirán su funcionamiento por un motivo que afecta a millones de trabajadores.
Día del Empleado de Comercio: supermercados y shoppings cerrarán por 24 horas en todo el país.
El viernes 26 de septiembre, supermercados, hipermercados, mayoristas, shoppings y grandes cadenas comerciales de todo el país permanecerán cerrados durante 24 horas por el Día del Empleado de Comercio.
Aunque la fecha oficial es el 26, en algunos años se traslada al lunes siguiente por acuerdo entre FAECyS (la federación que agrupa a los trabajadores del sector) y las cámaras empresarias, con el objetivo de promover un fin de semana largo y fomentar el turismo interno. En 2025, ese traslado es poco probable porque el feriado ya cae viernes, generando el descanso extendido sin necesidad de reprogramar.
El Día del Empleado de Comercio fue instituido en 2009 por la Ley 26.541 y está contemplado dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. La jornada reconoce la labor de quienes trabajan en uno de los sectores más amplios del país y les otorga un día de descanso con los mismos derechos que cualquier feriado nacional. Se conmemora además la fundación de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) en 1945.
Cierran: supermercados, hipermercados, mayoristas, shoppings y tiendas de grandes superficies no operarán durante todo el día.
Pueden abrir: pequeños negocios, especialmente aquellos atendidos por sus propios dueños o familiares, no están obligados a cerrar y pueden decidir abrir si así lo desean.
Durante ese día, la actividad comercial de gran escala estará prácticamente detenida. Por eso, se recomienda planificar las compras con anticipación, ya que solo algunos comercios barriales podrían atender, y la disponibilidad de productos será limitada.
Si bien el cierre tiene alcance nacional, pueden existir excepciones en determinadas provincias o localidades, por lo que siempre es recomendable verificar con cada comercio en particular.