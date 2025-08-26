En vivo Radio La Red
Confirman FINDE XL para septiembre: será feriado el lunes 8 y habrá tres días de descanso

Habrá un único finde largo de septiembre 2025 y será en una reconocida localidad. Cómo aprovecharlo y los destinos recomendados para escapadas cortas.

Confirmado: finde XL en septiembre: feriado 8 de septiembre y todos los próximos feriados del año

Con la primavera a la vuelta de la esquina, muchos argentinos ya comienzan a planificar sus escapadas y días de descanso. En este contexto, el Gobierno confirmó oficialmente un feriado para el lunes 8 de septiembre 2025, convirtiéndolo en el único fin de semana largo de septiembre, ideal para quienes buscan combinar descanso, turismo y actividades culturales.

El próximo feriado en Argentina después del 17 de agosto. 

El feriado del lunes 8 de septiembre se celebrará en el partido de San Pedro, provincia de Buenos Aires, en el marco de su fiesta patronal de la Virgen del Socorro. Esta jornada permite que los ciudadanos de la localidad disfruten de un día de descanso y participen de las festividades locales.

Este asueto se encuentra contemplado dentro de la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos, que permite que cada localidad pueda celebrar su aniversario fundacional o fiestas patronales mediante días no laborables específicos.

Los beneficiarios de este feriado incluyen:

  • Trabajadores de la administración pública local.

  • Empleados de sucursales del Banco Provincia dentro del partido de San Pedro.

Es importante destacar que este feriado no alcanza a nivel nacional, por lo que otras provincias y ciudades del país seguirán con su rutina laboral habitual, salvo que sus municipios también adhieran a alguna festividad local.

Qué significa tener un finde largo en septiembre

A diferencia de otros meses, septiembre no contará con otros feriados que generen puentes turísticos, por lo que este finde XL se vuelve particularmente atractivo.

El último feriado de importancia nacional fue el 17 de agosto, conmemorando el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, un día inamovible que rinde homenaje a uno de los próceres más importantes de la historia argentina.

Próximos fines de semana largos en Argentina

Tras el feriado de septiembre, los argentinos deberán esperar hasta noviembre 2025 para disfrutar de nuevos descansos prolongados:

  • Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable).

Estos días permiten a los ciudadanos planificar viajes cortos, aprovechar la gastronomía local y participar de actividades culturales y recreativas.

Calendario completo de feriados 2025 – Segundo semestre

Conocer el calendario oficial permite organizar mejor las vacaciones y escapadas.

Feriados inamovibles:

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables:

  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

  • 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural

  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables con fines turísticos:

  • 15 de agosto: puente turístico

  • 21 de noviembre: puente turístico

Los puentes turísticos son estratégicos para fomentar la actividad económica y el turismo interno, incentivando la visita a ciudades y regiones del país que ofrecen atractivos naturales, culturales y gastronómicos.

Impacto del feriado en turismo y economía

Los fines de semana largos tienen un impacto positivo significativo en la economía local, sobre todo en sectores como:

  • Hotelería: alta demanda de alojamiento en ciudades turísticas.

  • Gastronomía: restaurantes, bares y cafés experimentan un aumento en clientes.

  • Transporte: mayor uso de buses, trenes y vuelos de cabotaje.

  • Comercio y servicios locales: incremento de ventas en tiendas, comercios y servicios turísticos.

En localidades que celebran fiestas patronales o eventos culturales, los feriados generan un incremento en la llegada de turistas, fortaleciendo la economía regional y ofreciendo experiencias culturales únicas.

