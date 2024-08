Tamara Pettinato reapareció y reveló el momento más triste al verse en el video con Alberto Fernández

"No es que me escondí, hay un golpe que te pega", comentó Tamara al referirse al impacto emocional que le causó ver la difusión del video. Describió cómo, de un momento a otro, su vida se vio invadida por mensajes y opiniones de todo tipo. "No conocía el video y de repente verte en todos lados, recibir mensajes de todo tipo... es un golpe. Lo único que me salió fue quedarme encerrada y tirada en la cama", confesó, evidenciando la vulnerabilidad con la que enfrentó la situación.

Tamara Pettinato .jpg Tamara Pettinato volvió a hablar luego de la polémica por su video con Alberto Fernández (Foto: archivo).

Una semana de angustia

Tamara no ocultó su malestar por la filtración del video, aunque aclaró que no siente miedo, sino angustia por lo sucedido. "Lo que me quedó es angustia, no miedo", puntualizó, diferenciando entre el temor a enfrentar al público y la tristeza al ver cómo su privacidad era vulnerada.

Uno de los momentos más difíciles que compartió durante la entrevista fue cuando su hijo, al ver la controversia en TikTok, le expresó su tristeza por lo que estaban diciendo de ella. "El día más triste fue cuando mi hijo me dijo 'me pone triste lo que están diciendo de vos'", reveló Tamara, agregando que ese día decidió que su hijo no asistiera al colegio, intentando protegerlo del aluvión mediático. "A mi hijo lo traté de proteger en los escándalos, pero hay una parte que no tenía en cuenta y es que le llegó a todos", señaló con evidente preocupación.

Tamara también aprovechó su regreso para responder a las críticas que recibió, incluyendo las de Javier Milei. En su canal de streaming en Blender, donde volvió a emitir después de la polémica, se refirió a Fernández con la contundente frase: "Hay un solo villano en esta historia y no soy yo". Esta declaración fue objeto de discusión durante su aparición en Radio Con Vos, donde Tenembaum le preguntó directamente si estaba enojada con el expresidente.

"Dije que el villano es él porque es el que está siendo acusado de golpeador. No lo decía por bronca ni por el video. Tampoco lo quiero acusar porque hay una causa. Lo que quiero decir es que no me acusen a mí", aclaró, distanciándose de cualquier intención de ensañarse personalmente con Fernández.