Tamara Pettinato reapareció tras el video con Alberto Fernández: "Hay un solo villano y no soy yo"

"Estas son algunas de las cosas que escuché en una semana sobre mí por haber ido a comer un día a la Casa Rosada, quedarme a almozar después de grabar una entrevista. No lo escuché de gente común que te escribe en las redes o haters, como les dicen, lo escuché de periodistas que tienen que decir la verdad, que el compromiso es informar y decir la verdad para que esa gente que los ve después forme una opinión, y vaya y te putee en las redes", continuó la hija de Pettinato en el streaming donde más de 12 mil personas la estaban mirando.

"Lo escuché del presidente actual, Milei, -afirmó- diciéndome prostituta y que soy parte de una asociación ilícita. Son personas responsables que tienen un micrófono, que tienen la responsabilidad de informar, dijeron estas cosas y muchísimas más, estas son solo algunas que me crucé por ahí".

Luego, aseguró: "No me escondí, no me escapé, no tengo por qué esconderme ni escaparme, me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto en algo que no elegís, no se lo deseo a nadie. Es algo que yo no quise nunca. Es un video que yo nunca tuve, que no estaba en mi teléfono, que no salió de mí. Que lo tenía una sola persona, dos, me enteré después".

"Y con un video de un almuerzo corrieron el foco por completo de lo importante, que es una denuncia por violencia de género. Mezclaron todo, sacaron el foco de esa denuncia, me pusieron a mí en tapas de diario, hablando de esa denuncia ponían mi video, que no tiene nada que ver una cosa con la otra", expresó.

"Acá lo serio e importante es esa denuncia y es lo que tienen que investigar. Tienen que escuchar a esa víctima. Y no tiene nada que ver este video, este video es un chisme, un chisme rosa se le decía antes", siguió.

También señaló: "Corrieron el foco de lo importante. Me piden explicaciones a mí, cuando no soy la persona que lo tiene que explicar. Yo me quedé a un almuerzo que me invitó el único que te puede invitar. Entré con cuatro personas más. No entré en un baúl".

Por último, remarcó: "No tengo más nada que aclarar. Lo que aclaré está en mis redes en un comunicado. Pueden ir a ver ahí lo que expliqué. También pueden ir a ver ahí las puteadas de la gente basándose en lo que ven en los medios de comunicación, porque la gente escucha, y después va y repite. Hay un solo villano en esta historia y no soy yo".

tamara pettinato_posteo.jpg

Beto Casella dio detalles de su charla privada con Tamara Pettinato y un dato causó preocupación

El mismo jueves que se viralizó su escandaloso video en el despacho del entonces presidente argentino Alberto Fernández, Tamara Pettinato despareció de Bendita, el programa que conduce Beto Casella en la pantalla de El Nueve.

Si bien en un primer momento, el conductor abordó el tema con extrema cautela y evitó juzgar a su panelista, pasado todo el fin de semana y al no tener noticias de Tamara, que no se comunicó ni con él ni con la producción, Casella hizo su descargo al quedar una silla vacía en el estudio del ciclo que lleva 19 años al aire.

Tras ello, hace unas horas Beto Casella logró comunicarse con Tamara, quien le reveló sentirse muy mal ante esta situación que todavía no sabe cómo manejar.

tamara pettinato video alberto fernandez.jpg

Así lo reveló el periodista ante las cámaras de Poco correctos (El Trece), al tiempo que explicó su postura. “Dije ‘pongan todo lo que haya, salvo que sea una cosa pornográfica que no se pueda poner en este horario de protección al menor. Pongan todo, vamos analizando y diciendo lo que sentimos’”.

Tamara “está muy mal y va a estar unos días sin venir, se va a tomar un tiempito. Que vuelva depende de ella, pero hay que ponerla la cara y el pecho”, concluyó Casella.