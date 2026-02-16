En vivo Radio La Red
Cuidado con este mensaje: la estafa por WhatsApp que roba cuentas en segundos

Una nueva modalidad de estafa por WhatsApp está generando preocupación porque puede robar cuentas en cuestión de segundos. El engaño se volvió cada vez más frecuente y suele afectar a usuarios que, sin darse cuenta, terminan entregando el dato clave que permite a los delincuentes tomar el control total de la aplicación.

El método es simple: los estafadores contactan a la víctima a través de un mensaje, que puede llegar desde un número desconocido o incluso desde la cuenta de un conocido que ya fue hackeado. En el texto suelen pedir ayuda de forma urgente y aseguran que enviaron un código “por error”, con frases como “¿me reenviás el código que te llegó?” o “me mandaron un SMS a tu número, pasámelo así recupero mi cuenta”.

Cómo funciona la estafa que roba cuentas de WhatsApp

Mientras envían ese mensaje, los delincuentes están intentando registrar el WhatsApp de la víctima en otro teléfono. En ese momento, la aplicación envía un código de verificación por SMS al número real del usuario. Si la persona lo comparte, el estafador puede ingresar automáticamente y activar la cuenta en otro dispositivo.

De esa manera, la víctima queda bloqueada y pierde el acceso a sus chats, contactos y conversaciones.

Qué hacen los estafadores cuando toman el control

Una vez que logran robar la cuenta, los delincuentes suelen utilizarla para estafar a otras personas. En general, envían mensajes a familiares y amigos pidiendo dinero con excusas urgentes, como una emergencia médica, un préstamo rápido o una transferencia inmediata por Mercado Pago.

Muchas veces, la víctima se entera recién cuando un contacto le avisa que recibió un pedido de plata sospechoso.

Cómo evitar caer en el engaño

La recomendación principal es nunca compartir el código de verificación que llega por SMS. Ese número es personal y WhatsApp no lo solicita a través de mensajes.

Además, es clave activar la verificación en dos pasos desde la aplicación, lo que suma una capa extra de seguridad. También se aconseja desconfiar de cualquier mensaje que incluya links extraños o pedidos urgentes, incluso si viene de un conocido.

Qué hacer si te robaron la cuenta

Si el usuario ya fue víctima de esta estafa, lo primero es intentar volver a registrar el número en WhatsApp desde su propio teléfono. En paralelo, se recomienda avisar a los contactos por otros medios para evitar que caigan en pedidos de dinero falsos.

Aunque parezca un detalle menor, el código de verificación es la llave de acceso a toda la cuenta. Por eso, si alguien lo pide por mensaje, se trata casi siempre de un intento de estafa.

