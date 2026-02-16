Cuidado con este mensaje: la estafa por WhatsApp que roba cuentas en segundos

Qué hacen los estafadores cuando toman el control

Una vez que logran robar la cuenta, los delincuentes suelen utilizarla para estafar a otras personas. En general, envían mensajes a familiares y amigos pidiendo dinero con excusas urgentes, como una emergencia médica, un préstamo rápido o una transferencia inmediata por Mercado Pago.

Muchas veces, la víctima se entera recién cuando un contacto le avisa que recibió un pedido de plata sospechoso.

Cómo evitar caer en el engaño

La recomendación principal es nunca compartir el código de verificación que llega por SMS. Ese número es personal y WhatsApp no lo solicita a través de mensajes.

Además, es clave activar la verificación en dos pasos desde la aplicación, lo que suma una capa extra de seguridad. También se aconseja desconfiar de cualquier mensaje que incluya links extraños o pedidos urgentes, incluso si viene de un conocido.

Qué hacer si te robaron la cuenta

Si el usuario ya fue víctima de esta estafa, lo primero es intentar volver a registrar el número en WhatsApp desde su propio teléfono. En paralelo, se recomienda avisar a los contactos por otros medios para evitar que caigan en pedidos de dinero falsos.

Aunque parezca un detalle menor, el código de verificación es la llave de acceso a toda la cuenta. Por eso, si alguien lo pide por mensaje, se trata casi siempre de un intento de estafa.