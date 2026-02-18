Netflix estrenó la serie coreana más esperada, tiene 8 capítulos y es el K-drama que todos están viendo

El inspector Mu-gyeong, interpretado por Lee Jun-hyuk, tomó el caso y dejó claro desde el principio que no se iba a conformar con una versión superficial de los hechos.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un cadáver en medio de la ciudad. Una marca de lujo en alza. Un detective que sigue de cerca cada giro en la cambiante historia de una mujer. ¿Qué sucedió realmente?".

El arte de Sarah Netflix 2

Cuántos episodios tiene El arte de Sarah

La miniserie constó de ocho episodios, todos disponibles en Netflix desde el 13 de febrero. Fue un lanzamiento estratégico. La plataforma apostó por el formato corto, directo y adictivo. Y el resultado funcionó.

Asesinatos. Estafas. Ambición. Manipulación. Cada capítulo aportó una pieza distinta del rompecabezas. La narrativa alternó pasado y presente para que el espectador reconstruyera la verdadera historia de Sarah Kim.

La serie fue escrita por Chu Song-yeon y dirigida por Kim Jin-min, dos nombres que apostaron por un thriller psicológico con tintes sociales. No se trató solo de resolver un crimen. Se trató de entender cómo alguien pudo fabricar una identidad tan convincente.

El arte de Sarah Netflix 3

El arte de Sarah, de fenómeno local a éxito global

Desde su estreno, la miniserie logró posicionarse rápidamente entre las producciones más vistas de la plataforma. Según los primeros datos, entró en el top 5 mundial pocos días después de su lanzamiento.

Ese contexto no fue menor. Competir con producciones consolidadas y mantenerse entre las favoritas confirmó que el interés por los thrillers coreanos sigue en alza. El público global respondió.

El atractivo de las series coreanas y los K-dramas

En los últimos años, Corea del Sur consolidó su presencia en el mercado audiovisual internacional. Las historias apostaron por giros inesperados, crítica social y personajes moralmente complejos. El arte de Sarah no fue la excepción.

El arte de Sarah Netflix 4

La tensión narrativa se sostuvo sin necesidad de grandes escenas de acción. La fuerza residió en la psicología de los personajes. En la duda constante. En la sensación de que cada diálogo ocultaba una segunda intención.

La serie planteó preguntas incómodas: ¿Cuánto de nuestra identidad es real? ¿Hasta qué punto la sociedad premia la apariencia por encima de la honestidad? ¿Quién es responsable cuando una mentira prospera durante años?

Tráiler oficial de El arte de Sarah en Netflix