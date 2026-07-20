La angustiante foto que subió la China Suárez con Mauro Icardi tras el mal momento que vivieron sus hijas

En ese contexto, la publicación de la China no pasó inadvertida. Sin hacer ninguna referencia al episodio, la actriz eligió compartir una imagen junto a Icardi que rápidamente despertó comentarios y especulaciones en las redes sociales por el momento en el que decidió publicarla.

Cuál es la drástica decisión que tomaría Mauro Icardi por la China Suárez para no enfurecer a Bejamín Vicuña

Tras confirmarse esta semana su salida definitiva del Galatasaray de Turquía, Mauro Icardi ya comenzó a evaluar cuál será el próximo destino de su carrera. La decisión no solo impactará en lo deportivo, sino también en la vida cotidiana que comparte con la China Suárez, instalada en Estambul junto a sus hijos desde el año pasado para acompañar al delantero en su paso por el fútbol turco.

Con tres ofertas concretas y provenientes de lugares muy distintos, la pareja deberá definir dónde continuará su rutina familiar. La elección del nuevo club podría modificar la dinámica de los hijos de la actriz con sus respectivos padres, Nicolás Cabré y, principalmente, Benjamín Vicuña.

El periodista Guido Záffora dio la información en DDM (América TV), detallando que Icardi tiene propuestas de Arabia Saudita, México y Brasil. Según explicó, la opción de Medio Oriente sería la más complicada por la distancia y la logística que implicaría trasladar a los chicos. Cabe recordar que la mudanza a Turquía ya había requerido largas negociaciones con los padres de los menores, especialmente con Vicuña.

En cuanto a México, Záffora señaló que aparece como una alternativa menos atractiva en lo económico frente a Arabia Saudita. “El dinero que recibiría el delantero en México sería considerablemente inferior al que podría obtener en el mercado saudí”, explicó en el programa de Mariana Fabbiani. En ese marco, la cercanía con Argentina se vuelve un factor clave. Brasil, entonces, se perfila como la opción más favorable para mantener cierta estabilidad familiar y facilitar el vínculo de los chicos con sus padres. "La tercera opción, que entiendo por el contexto China Suárez, Argentina, sus hijas y Benjamín Vicuña es la más 'atractiva', es Brasil", aseguró el periodista.

Záffora agregó que la propuesta brasileña proviene de un club de San Pablo. "Tiene una propuesta muy interesante de un equipo, que sé cuál es pero no tengo muy chequeado, en Sao Paulo", detalló. Esa posibilidad le permitiría a Icardi competir en un mercado relevante y mantenerse en el máximo nivel continental.

La definición sobre el futuro del delantero se da, además, en medio de tensiones entre la China y Vicuña, padre de Magnolia y Amancio. Según se comentó en DDM, la expareja atraviesa un momento de distancia y desacuerdos respecto a la crianza de los niños.

"Por una predisposición de distancias, van a evaluar todos los escenarios", explicó Záffora sobre la búsqueda del nuevo club y el contexto familiar que rodea la decisión. En ese sentido, el actor chileno estaría cada vez menos dispuesto a aceptar mudanzas constantes de sus hijos.

"Está con poca paciencia Benja, pero todavía no explota por muchas cuestiones. Con los no cumplimientos se calló la boca", afirmó el periodista. Así, la chance de que Icardi juegue en Brasil no solo responde a lo deportivo o económico, sino que también podría ayudar a reducir tensiones familiares y mantenerlo más cerca de sus hijas Isabella y Francesca, fruto de su relación con Wanda Nara.