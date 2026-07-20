La angustiante foto que subió la China Suárez con Mauro Icardi tras el mal momento que vivieron sus hijas

En las horas posteriores a que se conociera el robo que sufrió Wanda Nara en su casa de Italia, la China Suárez compartió una publicación que despertó todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores.
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La China Suárez compartió una imagen abrazando a Mauro Icardi horas después de que se conociera el robo en la casa de Wanda Nara, donde estaban sus hijas.
En las horas posteriores a que se conociera el robo que sufrió Wanda Nara en su casa de Italia, la China Suárez compartió una publicación que despertó todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores.
A través de sus historias de Instagram, la actriz subió una foto en blanco y negro en la que se la ve de espaldas abrazando a Mauro Icardi. Aunque el futbolista no muestra su rostro, la postura de su cuerpo dio lugar a múltiples lecturas entre los usuarios, ya que muchos interpretaron que podría estar atravesando un momento de angustia.
La imagen llamó la atención por el contexto en el que fue publicada. Horas antes había trascendido que Wanda fue víctima de un robo en su vivienda de las afueras de Milán mientras ella se encontraba en Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. En la casa estaban sus hijos junto a Nora Colosimo, madre de la empresaria.
Según trascendió, tres delincuentes ingresaron a la propiedad y se llevaron dinero, documentación familiar y otros objetos de valor. Tras enterarse de lo ocurrido, Wanda suspendió sus compromisos y regresó de urgencia a Italia junto a Maxi López para acompañar a sus hijos y avanzar con la denuncia. La investigación quedó en manos de la policía italiana, que trabaja sobre la hipótesis de que los autores del hecho conocían previamente la vivienda y sus movimientos. Esa sospecha también fue compartida por la propia empresaria.
En ese contexto, la publicación de la China no pasó inadvertida. Sin hacer ninguna referencia al episodio, la actriz eligió compartir una imagen junto a Icardi que rápidamente despertó comentarios y especulaciones en las redes sociales por el momento en el que decidió publicarla.
Tras confirmarse esta semana su salida definitiva del Galatasaray de Turquía, Mauro Icardi ya comenzó a evaluar cuál será el próximo destino de su carrera. La decisión no solo impactará en lo deportivo, sino también en la vida cotidiana que comparte con la China Suárez, instalada en Estambul junto a sus hijos desde el año pasado para acompañar al delantero en su paso por el fútbol turco.
Con tres ofertas concretas y provenientes de lugares muy distintos, la pareja deberá definir dónde continuará su rutina familiar. La elección del nuevo club podría modificar la dinámica de los hijos de la actriz con sus respectivos padres, Nicolás Cabré y, principalmente, Benjamín Vicuña.
El periodista Guido Záffora dio la información en DDM (América TV), detallando que Icardi tiene propuestas de Arabia Saudita, México y Brasil. Según explicó, la opción de Medio Oriente sería la más complicada por la distancia y la logística que implicaría trasladar a los chicos. Cabe recordar que la mudanza a Turquía ya había requerido largas negociaciones con los padres de los menores, especialmente con Vicuña.
En cuanto a México, Záffora señaló que aparece como una alternativa menos atractiva en lo económico frente a Arabia Saudita. “El dinero que recibiría el delantero en México sería considerablemente inferior al que podría obtener en el mercado saudí”, explicó en el programa de Mariana Fabbiani. En ese marco, la cercanía con Argentina se vuelve un factor clave. Brasil, entonces, se perfila como la opción más favorable para mantener cierta estabilidad familiar y facilitar el vínculo de los chicos con sus padres. "La tercera opción, que entiendo por el contexto China Suárez, Argentina, sus hijas y Benjamín Vicuña es la más 'atractiva', es Brasil", aseguró el periodista.
Záffora agregó que la propuesta brasileña proviene de un club de San Pablo. "Tiene una propuesta muy interesante de un equipo, que sé cuál es pero no tengo muy chequeado, en Sao Paulo", detalló. Esa posibilidad le permitiría a Icardi competir en un mercado relevante y mantenerse en el máximo nivel continental.
La definición sobre el futuro del delantero se da, además, en medio de tensiones entre la China y Vicuña, padre de Magnolia y Amancio. Según se comentó en DDM, la expareja atraviesa un momento de distancia y desacuerdos respecto a la crianza de los niños.
"Por una predisposición de distancias, van a evaluar todos los escenarios", explicó Záffora sobre la búsqueda del nuevo club y el contexto familiar que rodea la decisión. En ese sentido, el actor chileno estaría cada vez menos dispuesto a aceptar mudanzas constantes de sus hijos.
"Está con poca paciencia Benja, pero todavía no explota por muchas cuestiones. Con los no cumplimientos se calló la boca", afirmó el periodista. Así, la chance de que Icardi juegue en Brasil no solo responde a lo deportivo o económico, sino que también podría ayudar a reducir tensiones familiares y mantenerlo más cerca de sus hijas Isabella y Francesca, fruto de su relación con Wanda Nara.